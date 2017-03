S'enquérir des informations sur le niveau d'exécution des différents programmes réalisés par Population Medias Center (PMC-RDC), tel a été l'objectif d'une matinée d'échange entre la délégation du Gouvernement canadien via son département des affaires mondiales et la Représentation de PMC-RDC, sous la férule de Gabin Kifukiau.

Cette visite fructueuse pour Gabin Kifukiau a été une occasion pour le département des affaires mondiales du Canada, qui est l'un des partenaires financiers et techniques très importants de PMC-RDC, d'attester que son investissement est utile pour le changement de comportement de la population congolaise concernant, entre autres, la santé publique, la santé de la reproduction des adolescents, la planification familiale, la scolarité des enfants, le statut de la femme, la violence faite à la femme dans les zones post-conflits ainsi que la conservation de la nature. Pour preuve, une équipe d'écoute (auditeurs) a témoigné sur l'impact et l'influence causés par les différents programmes sur le changement de comportement.

«Nous sommes venus pour savoir comment progressent ces feuilletons radiophoniques que le Canada a contribué avec tant d'autres bailleurs de fonds comme l'UNICEF et, savoir quel est l'impact que ces feuilletons ont eu sur la population congolaise? A travers le groupe d'écoute on est très contents du fait qu'il y a beaucoup de questions importantes qui sont discutées au sein de la population congolaise», a souligné Sandra Choufani, Conseiller et Chef de la Coopération au Gouvernement du Canada. Sans ambages, Sandra Choufani a précisé que pour l'instant, la santé des femmes et de l'enfant est une priorité pour le Canada qui contribue beaucoup au-delà même de PMC en République démocratique du Congo. «Si nous avons la chance de contribuer davantage sur les feuilletons de PMC-RDC, nous allons certainement le faire», a martelé Sandra Choufani à la presse congolaise.

A l'actif, Gabin Kifukiau a laissé entendre à la délégation canadienne que trois feuilletons en séries de 156 épisodes de 15 minutes ont été diffusés sur une période de 18 mois dans plusieurs radios communautaires partenaires de PMC-RDC couvrant sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Au fait, « Vivre Verra en Français, Elembo en Lingala, Pambazuko en Swahili », tels sont les feuilletons réalisés et qui démontrent, à travers le taux d'écoute, que le message a atteint bel et bien la cible. Il sied de signaler que PMC, installée en RDC depuis juin 2013, utilise, dans son projet de production ces feuilletons radiophoniques, la stratégie de l'éducation à travers le divertissement. Et, trois cabinets notamment, le Centre de communication et d'éducation pour la santé et le développement (CESD), le Centre de renforcement de capacités d'études sur la santé, la population et le développement (CRESPOD) et Forcier Consulting International mènent des études de monitoring cliniques et d'impact pour mesurer l'efficacité de chaque feuilleton. Sur ce, les résultats des dernières études attestent le succès et approuvent, sans nul doute, que l'investissement alloué par le Canada et tant d'autres partenaires de PMC est très important pour le changement de comportement des femmes et des filles en vie humaine et du bien-être social. Et, le changement de comportent se fait sur l'acquisition de nouvelles attitudes et de comportement positif vis-à-vis des normes sociales liées à la santé de reproduction, à la planification familiale et la question de conservation de la nature.

Pour ce faire, Gabin Kifukiau continue à faire des plaidoyers auprès des partenaires financiers et techniques intéressés auxquels il a montré les résultats probants pour la production d'autres feuilletons en deux langues nationales notamment, le Kikongo et le Tshiluba suspendus suite aux difficultés rencontrées au cours de la réalisation de trois feuilletons en vogue. Car, plusieurs auditeurs intéressés par le Tshiluba et Kikongo pour une meilleure audition auraient appelé à la radio télévision nationale congolaise (RTNC) pour réclamer les feuilletons réalisés en ces deux langues nationale.

Impacts des trois feuilletons

Les études d'impact ont démontré que les feuilletons radiophoniques de PMC ont joué un rôle prépondérant pour motiver les congolaises à adopter de nouvelles attitudes sur les questions liées à la santé de la reproduction et d'autres sujets abordés. Par exemple, avec le feuilleton Elembo, 42% de nouveaux clients réguliers ont été motivés pour rechercher et accéder aux services sanitaires. Diffusé par la radio onusienne (Radio Okapi) «Vivre verra» a atteint 360.000 auditeurs et près de 1,2 millions de congolais qui ont suivi ce programme. D'ailleurs, dans un sondage téléphonique entrepris en janvier 2017 par Voto Mobile dans la zone de diffusion dans l'Est de la RDC, 34% des répondants ont affirmé avoir écouté Pambazuko régulièrement. Il sied de signaler que ces feuilletons engendrent les débats entre les femmes et jeunes filles. Aujourd'hui, à travers ces programmes, les femmes fréquentent régulièrement les services sanitaires pour s'enquérir des informations sur la planification familiale.

Méthodologie

Les contenus des feuilletons sont construits selon la méthodologie «Sabido » qui met en scène trois acteurs principaux selon les archétypes consacrés des positifs, des négatifs et des transitoires. Le premier incarne les valeurs positives, le second se complaît dans les antivaleurs pendant que le troisième balance entre les deux premiers.