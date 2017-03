Congo-Kinshasa: Rassemblement - Katebe se dévoile !

L'homme est sur le sol congolais, terre de ses aïeux, depuis quelques semaines. Le samedi 4 mars, il a brisé l'omerta qu'il s'était visiblement imposé, en attendant le verdict sur sa suspension au sein de l'Alternance pour la République -AR-.

Au cours d'un tête-à-tête avec des journalistes triés sur le volet, "Soriano" s'est largement exprimé sur les enjeux politiques du moment qui, à tout dire, sont cristallisés autour de deux sujets. La succession de Tshisekedi au Rassemblement et, évidemment, les dessous des discussions directes de la CENCO en phase avec la quête de la Primature. Qu'a-t-il dit ? Eh bien, le frère aîné de Katumbi réclame sa liberté d'avoir une voie propre. "Je suis son grand-frère. Je suis même le papa de Moïse Katumbi. J'ai fait grandir Katumbi mais, ici, nous sommes sur un autre terrain... J'ai la liberté de choisir ma voie. Il a choisi sa voie et moi, la mienne ", a-t-il précisé. Ainsi, dans sa démarche politique et ses vues, Katebe Katoto nie l'existence d'une lettre de Tshisekedi, s'oppose à la restructuration actuelle du Rassemblement et, de la sorte, à la désignation de Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi comme têtes d'affiche. Par ailleurs, aux prises avec les fins limiers, il a réaffirmé, avec force, que le lider maximo n'a jamais été contre sa candidature à la Primature. Accusé de rouler pour le pouvoir, Katoto se défend : " Je ne travaille pas avec Kabila, mais même si c'était le cas, où est la faute ? Nous avons nous-mêmes donné la légitimité à Kabila avec cet accord. "

Les somptueuses installations du Kempinski Fleuve Congo Hôtel ont accueilli toute une flopée de professionnels des médias venus pour recueillir l'économie des idées de Raphaël Katebe Katoto. Ce, à l'occasion d'un point de presse annoncé par ses services.

Pas de lettre

Confirmée par Pierre Lumbi, Gérard Mulumba, petit frère de Tshisekedi, et, enfin, par les évêques de la CENCO, l'existence de la lettre du Sphinx de Limete désignant le candidat premier Ministre du Rassemblement est remise en cause par Katebe Katoto. "Tshisekedi ne m'a jamais parlé d'un candidat unique. Même pas de son fils. Dire que j'ai appelé Tshisekedi pour lui parler de mes ambitions, c'est du mensonge. Lui-même il ne m'appelait jamais Raphaël, il m'appelait président. Et il n'a jamais refusé ma candidature à la Primature. C'est faux de dire qu'il a laissé une lettre. Il ne m'a jamais parlé de cette lettre», lance-t-il. Pourtant, à en croire des sources bien informées au sein de la Conférence Episcopale Nationale du Congo, cette correspondance a été présentée au Président Kabila qui a demandé la lettre du successeur de Tshisekedi qui, elle, devait comporter une liste de candidats et non un seul.

Non au tandem Félix-Lumbi

Durant sa conférence de presse, Raphaël Katebe Katoto s'est opposé aux conclusions des travaux du 2 mars dernier au rassemblement qui a consacré Félix Tshisekedi comme étant le nouveau président de cette plateforme. Et, Pierre Lumbi comme le président du Conseil des sages de ce regroupement politique. Il sied de signaler que la chose n'est pas admise par un autre groupe de formations politiques du Rassemblement. Depuis le vendredi 3 mars, ils ont bombardé Joseph Olenghankoy successeur d'Etienne Tshisekedi, rejetant la logique de la restructuration. Mais, jusque-là, c'est le bloc représenté par le duo Félix et Lumbi qui a su avoir le quitus des Evêques de la CENCO. Et déjà, ils ont formulé la demande de voir Joseph Kabila pour régler la question de la Primature. Pour Katebe, les deux n'ont pas qualité pour restructurer le Rassemblement et encore moins à prendre des décisions unilatérales. «Ni Félix, ni Lumbi ne font partie du Conseil des sages du Rassemblement encore moins de personnes qui ont signé l'acte de Genval créant le Rassemblement», dixit Katebe.

Il accuse

L'impasse politique actuelle, de l'avis de l'homme d'affaires congolais est tributaire des turpitudes des politiques du Rassemblement des forces politiques acquises au changement. "Le blocage actuel c'est au niveau du Rassemblement, nous nous battons pour aller de l'avant et pour que l'Accord soit respecté. Je présente mes excuses pour ce que la politique fait subir à notre peuple. Il est pris en otage. C'est le Rassemblement qui bloque le processus actuellement. Je suis gêné», a-t-il assuré. En définitive, il a lancé un pressant appel à tous les politiques afin que les uns et les autres se dépassent. Pourvue que son appel soit entendu par chaque homme qui se veut du Rassemblement afin que la problématique de la succession de Tshiskedi rassemble plutôt que ne désassemble cette plateforme politique majeure.