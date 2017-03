Congo-Kinshasa: Crédit !

opinion

Dans quel état se trouve le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, 1 mois et 6 jours après la mort de son leader charismatique, Etienne Tshisekedi ? Une réponse lapidaire conduit inexorablement à soutenir que la tête de cette méga structure est, de plus en plus, bicéphale.

La majorité des cadres du Comité des Sages est rangée dernière Félix Tshisekedi. L'autre aile du Rassemblement est, désormais, animée par Joseph Olenghankoy. Seulement voilà ! Des sources mieux entrées dans les hautes sphères du pouvoir et du Rassemblement, tant dans son ancienne et actuelle configuration, ont laissé entendre que vaine a été la tentative de l'opposant Joseph Olenghankoy d'obtenir des Evêques, la fameuse lettre «sous scellée» du Sphinx de Limete au Chef de l'Etat, Joseph Kabila. Il s'est buté à une fin de non recevoir. Pour les analystes politiques sérieux, le crédit serait, plutôt, du côté de Félix Tshisekedi, qui se trouve actuellement en possession de cette dernière. Cependant, le schisme intervenu n'augure aucun meilleur lendemain, si l'on considère qu'il y aura des soubresauts de nature à présenter le Rassemblement comme un géant au pied d'argile.

Ce qui, naturellement, ferait le lit de la Majorité présidentielle, pour lui permettre de poursuivre la gestion du pays, en attendant que la tempête cesse dans la famille politique de son adversaire patenté, qu'est le Rassemblement. Par ailleurs, il revient donc, au nouveau leadership du Rassemblement sous Félix Tshisekedi, de colmater les brèches, de panser les plaies et de ramener les brebis égarées dans la bergerie. A Genval, à Bruxelles, l'objectif poursuivi fut de créer un Rassemblement en vue des élections et de l'alternance politique. Il serait donc mal venu, si pas malaisé, de voir les cadres de cette méga plateforme oublier le combat principal, pour courir derrière un poste qui, en fait, est devenu un appât, qui les y éloignerait davantage. C'est le travail qui incombe, en principe, à l'autorité morale du Rassemblement qui, à l'image de son père, le Docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba, avait réuni autour de lui, même ceux qui n'étaient pas de son parti, y compris qui étaient loin de partager avec lui, la même idéologie.

Dans cette démarche, somme toute complexe, d'autres sages devront intervenir, pour jouer à la facilitation. Il s'agit, entre autres, de Kitenge Yezu, lui qui a soutenu que les travaux tenus sous sa houlette se sont déroulés en suivant une procédure régulière. Félix Tshisekedi parle ce lundi, si tout va bien. Mais, que va-t-il dire ? Sans doute qu'il va avaliser l'auto-exclusion de Bruno Tshibala, pour sa caution à la fronde de Joseph Olenghankoy. Il va, certainement, lancer un appel à l'unité. Si tel peut être considéré comme la première démarche, la seconde serait d'initier, concomitamment avec la première, la rencontre du Rassemblement, conduit par Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi, en sa qualité de président du Conseil National de Suivi de l'Accord (CNSA), avec le Chef de l'Etat, Joseph Kabila. Qui devra servir de pont, dans le cas d'espèce ? Là-dessus, les Evêques sont, une fois de plus, sollicités.