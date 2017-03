Congo-Kinshasa: ONG et associations de développement- Kenge - Un incivique escroque près de 4000 $US

C'est avec grincement de dents et grande stupéfaction que la Nouvelle société civile congolaise (NSCC) de la province du Kwango dénonce un cas d'escroquerie inattendu que viennent de connaître une vingtaine de structures de développement et quelques personnalités basées à Kenge, chef-lieu de cette province.

L'événement vient de se passer il y a quelques jours sur place et fait l'objet des commentaires divers et des moqueries sous plusieurs formes.

«Un incivique, avec une apparence sérieuse et responsable, est venu de Kinshasa la semaine passée. Il est arrivé à Kenge sous prétexte de recenser des Organisations non gouvernementales de développement et associations afin de bénéficier d'un certain financement de la part des bailleurs des fonds et de participer à un projet de développement dans les jours à venir», indique Bile Mufundu, superviseur de la NSCC.

Selon lui, dès que cet incivique était arrivé, il a fait diffuser plusieurs fois des communiqués invitant des ONG et associations à le rejoindre pour le recensement. Plus de 20 ONG et associations se sont mobilisées. Pour ce recensement, chaque structure payait auprès de cet incivique de l'argent dont le montant variait entre 40 et 80 dollars selon le cas.

«Quelques jours après, cet incivique s'est évaporé dans la nature pendant la nuit avec près de 4000 dollars, destination inconnue. Des structures regrettent maintenant leur argent qui aurait dû servir à autre chose», renseigne Mufundu.

Informations confirmées par plusieurs autres sources contactées sur place à Kenge. Des motivations qui ont présidé à la commission de cet acte sont encore non élucidées. Actuellement, c'est l'opération "chasse à l'homme" qui est sur les rails. Où le retrouvera-t-on? Etait-il seul dans ce scenario ? Comment s'était-il préparé avant d'arriver au chef-lieu de cette province ? Pourquoi avoir choisi Kenge ? Les questions demeurent posées et sans réponses.