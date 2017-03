Congo-Kinshasa: Spécial 8 mars - Palu - «Libérer la femme, c'est libérer une nation»

document

Le 8 mars prochain, le monde entier célèbre la femme. En cette année 2017, le PALU, du haut de ses principes idéologiques, soutient sans réserve le thème mondial : «Les femmes dans un monde du travail en évolution : une planète 50 - 50 d'ici à 2030 ». Dans sa vision, le Palu considère que c'est une politique et une action révolutionnaire qui visent à libérer la femme congolaise d'une double oppression : l'«oppression domestique et oppression sociale».

C'est ainsi que le Patriarche, Antoine Gizenga a cassé ce mythe, en créant deux structures pour combattre, sans répit, l'emprise de l'impérialisme sur les femmes congolaises en vue de les entraîner, malgré les obstacles domestiques, dans la lutte politique et économique. Pour le PALU, la participation de la femme congolaise à la vie politique comme acteur n'est pas un phénomène de mode dans un souci statistique, mais c'est une nécessité sans laquelle il n'y aura pas la victoire du peuple. Découvrez, ci-après, la réflexion du parti lumumbiste unifié sur le mois de la femme.

Pour bien appréhender ce sujet, nous avons voulu développer notre exposé en quatre volets à savoir :

- La définition des concepts clés - L'aperçu historique du rôle de la femme - Les domaines d'oppression de la femme - Les voies de libération de la femme

1. De la définition des concepts clés

Il s'agit ici de saisir le sens des mots libérer, femme et nation

1.1. Le mot libérer

Libérer est un verbe qui peut signifier, débarrassé de ce qui entrave, d'une contrainte, délivré de la domination, de l'occupation étrangère.

1.2. Le mot femme

Le mot femme signifie selon le Petit Robert, un être humain de sexe féminin. La femme représente en nombre, la moitié de l'humanité, et peut-être plus même.

1.3. Le concept nation

La nation désigne selon le Petit Robert l'ensemble des êtres humains habitant un même territoire, ayant une communauté d'origine, d'histoire, de culture, de tradition, le plus souvent de langue et constituant une entité politique. Nous nous sommes ainsi évertués, dans cet exercice de réflexion, à vous présenter aujourd'hui, à relier les trois précédents concepts, pour en extraire une vision politique et une action révolutionnaire qui visent à libérer la femme congolaise d'une double oppression : « oppression domestique et oppression sociale »

2. De l'aperçu historique du rôle de la femme

Un rôle qui connait une nuance selon qu'on se place du point de vue de la civilisation indo-européenne, ou du point de vue de la civilisation africaine.

Il est vrai qu'à l'aube de l'humanité, d'une manière générale, c'est-à-dire sur les 5 continents, l'homme s'adonnait à la chasse et à la pêche, alors que la femme s'occupait du foyer, où elle éduquait et protégeait sa progéniture contre les fauves, et les intempéries. Elle y soignait les maladies et blessures, apprivoisait les bêtes, veillait sur les réserves, s'inquiétait de l'avenir... Ces activités indispensables et multiples, faisaient de la femme l'égale de l'homme et peut-être plus, car d'elle dépendait le maintien de l'espèce. Elle était vénérée et respectée. L'homme appréciait ses qualités, et se soumettait à ses injonctions.

Aussi la femme entrait-elle dans la mythologie et dans la légende comme divinités qui présidaient à l'intelligence et à la fécondité. Elle incarnait les puissances de l'au-delà. Ce fut le règne du matriarcat avec une filiation féminine et le droit héréditaire maternel, c'est-à-dire du clan. Mais, la découverte des métaux ( du cuivre, du bronze et du fer) et la fabrication des armes qui ont fait de la guerre, la source principale de subsistance et de profit, ainsi que les outils en métal, bouleversèrent l'ancienne division du travail, proclamant ainsi l'enrichissement et le triomphe du mâle, avec la relégation au second plan des besognes domestiques de la femme. Ainsi, dans ce contexte d'antagonisme social assis sur la différence du sexe commence la première forme de l'oppression de la femme, en gros, l'exploitation domestique.

Au régime matriarcat se substitua celui du patriarcat, fondé sur la domination de l'homme, Ce fut-là alors « la grande défaite historique du sexe féminin ». Cette oppression dure encore jusqu'à ce jour.

3. Des domaines d'oppression de la femme

Les domaines d'oppression de la femme sont nombreux notamment : il faut noter, les domaines tribal, conjugal, éducatif, religieux, juridique, philosophique, économico-politique et civique. Mais, pour le besoin de notre exposé nous allons nous limiter aux domaines économico-politique et civiques.

En effet, au plan économico-politique et civique, il importe de vous faire remarquer que les religions et les législations primitives ont sanctionné cette subordination de la femme, vouée à la perpétuation de l'espèce. En religion par exemple, le livre de Moïse ordonne de quitter l'épouse sans progéniture. Et plus la condition du sexe féminin s'abaisse, plus grandit la prostitution. Même le christianisme naissant qui venait apporter aux femmes et aux esclaves un immense espoir d'affranchissement; cette foi nouvelle pour laquelle les femmes affrontent en foule le martyr, les a fortement déçues. En effet, quand le christianisme, religion des pauvres et des opprimés, devint religion d'Etat, il abaissa à nouveau la femme. Nous devons nous poser cette délicate question: Pourquoi après deux mille ans de progrès scientifique, technologique, économique, politique, social et culturel de tous les pays dit civilisés, même les plus avancés, la situation des femmes continue-t-elle à être telle qu'elles sont appelées des esclaves domestiques. Il n'y a pas un seul État capitaliste, fut-il plus libre, où les femmes jouissent de l'égalité des droits. La femme demeure l'esclave domestique en dépit de toutes les lois émancipatrices. En effet , les petites besognes domestiques l'accablent, l'étouffent, l'abrutissent, l'humilient, l'enchaînent à la cuisine et à la chambre d'enfants, en gaspillant ses efforts dans un labeur absurdement improductif, mesquin, énervant, et écrasant, lui faisant vivre une double oppression. Pourquoi parle-t-on du double oppression, parce que dans cette société dite moderne, cette double oppression réside dans le fait que les femmes sont membres des classes laborieuses. La majorité d'entre elles est opprimée par l'exploitation du travail par le capital, c'est-à-dire socialement, et d'autre part aussi sur la base de leur sexe par les lois et le fardeau des tâches domestiques qui pèsent exclusivement sur elles.

Nous tenons ici à faire remarquer à l'assistance que c'est avec l'avènement de la colonisation que la femme africaine a eu aussi à subir la double oppression domestique et sociale, le tout au seul profit des entreprises coloniales. C'est en prenant conscience ici des causes de sa double oppression que la femme en général et la femme congolaise en particulier peut définir les voies de sa libération.

4. Des voies de la libération de la femme

Le Camarade Antoine GIZENGA, Chef du Parti Lumumbiste Unifié « PALU », sachant apprécier parfaitement la situation de double oppression de la femme, une double oppression vestige du colonialisme qui a apporté au Congo l'exploitation de l'Homme par l'Homme, fruit du capitalisme, du haut de son grand savoir politique (savant GIZENGA) a compris que la participation de la femme à la politique doit être équivalente à celle de l'homme même dans les conditions actuelles de la femme congolaise, dont la double oppression contribue à son exclusion de la politique. Le camarade Antoine GIZENGA proclama donc la nécessité d'engager un travail politique systématique parmi les masses féminines en créant au sein du Parti une organisation féminine dénommée « Les Mamans Guides » comme organisation politique de premier plan, et la Com-A-Sol qui, sans discrimination de deux genres, devait créer la richesse par le travail et le profit social et solidaire des congolaises et congolais, et non par l' exploitation de l'homme par l'homme. Il a créé ces deux structures pour combattre sans répit, l'emprise de l'impérialisme sur les femmes congolaises en vue de les entraîner, malgré les obstacles domestiques, dans la lutte politique et économique. Il y va donc du triomphe même de la révolution démocratique et sociale congolaise qui, avec l'exclusion de la vie politique et économique, des femmes issues des masses laborieuses, perd la moitié et voire même plus de la moitié de ses forces.

Pour conclure, ce n'est pas en perpétuant la double oppression de la femme congolaise nous léguée par la colonisation, que le peuple congolais peut remporter son combat contre le néo-colonialisme qui se manifeste aujourd'hui dans sa forme la plus brutale à savoir :

Une misère chronique et inhumaine du peuple, résultat de l'exploitation de l'Homme par l'Homme, dont les femmes sont les premières victimes, car étant les plus pauvres; la guerre injuste et une violence généralisée qui nous est imposée par le capitalisme dégradant voila 132 ans et plus, à la faveur du néocolonialisme, colonialisme et de l'esclavage, où la femme congolaise, à côté de l'homme, fut et continue à être en première ligne comme principale victime subissant toute forme abjecte de violences y compris sexuelles utilisées comme arme pour plier tout un peuple aux exigences de l'impérialisme.

Pour le PALU, la participation de la femme congolaise à la vie politique comme acteur n'est pas un phénomène de mode dans un souci statistique, mais c'est une nécessité sans la quelle il n'y aura pas la victoire au peuple.

En cette année 2017, le PALU, du haut de ses principes idéologiques, soutient sans réserve le thème mondial pour le 8 mars qui est: « Les femmes dans un monde du travail en évolution : une planète 50 - 50 d'ici à 2030 », car pour le PALU c'est l'objectif dans le combat politique, mais aussi économique.