Congo-Kinshasa/Kenya: Date FIFA du 25 mars prochain - La RDC croise le Kenya en amical à Nairobi !

Depuis leur élimination en quart de finales de la Can Gabon 2017, les Léopards de la République Démocratique du Congo font leur première sortie, le samedi 25 mars prochain, à Nairobi, contre les Harambee du Kenya. Florent Ibenge a présélectionné 45 Léopards pour aller tenter de défier le Kenya à domicile.

C'est un match amical international de la date Fifa placé sous le signe d'un match retour entre les deux nations, et aussi sous le signe d'une revanche. D'autant plus qu'au mois d'octobre dernier, les Hambee Stars du Kenya s'étaient permis de venir battre les Léopards dans leur terrain fétiche du stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa. Score du match, 0 but contre 1. Une défaite bien qu'en amical, mais qui a fait mal aux Léopards à la veille d'un match important contre la Libye dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Près de 5 mois après, le manager de l'équipe nationale de la RDC n'a trouvé mieux que de négocier un autre match amical contre le Kenya, non plus à Kinshasa, mais cette fois-ci à Nairobi, pour aller prendre sa revanche. C'est ainsi que Florent Ibenge a listé presque toute son effectif. Ils sont 45 joueurs présélectionnés, dont certains sont convoqués pour la première fois. Il s'agit de Yeni Ngbakoto, Jonathan Bijimine, Aaron Tshibola, Steven Nzonzi, André Bukia, Jérémie Bela, Chadrac Akolo, Arnold Nkufo ainsi que David Mbala. Ce sont des valeurs ajoutées de Florent Ibenge qui retravaille son ossature avec objectif d'arracher une place pour la Coupe du Monde Russie 2018.

Maghoma, Zakuani et Mbokani non partants

Sur les 23 joueurs qui ont participé à la dernière Can, 20 sont parmi les 45 présélectionnés. Les trois autres : Jacques Maghoma, Gabriel Zakuani et Dieumerci Mbokani n'ont pas été présélectionnés pour la simple et bonne raison qu'ils sont tous blessés. Maghoma et Zakuani sont rentrés du Gabon avec des blessures graves, et sont toujours convalescents. De son côté, Mbokani s'est blessé le samedi 25 février lors d'un match qui a opposé son club Hull City à Burnley dans le cadre de la 26ème journée du championnat anglais.

Bien plus, Florent Ibenge a retrouvé Cédric Mabwati, ce Léopards qui a fait une bonne Can en Guinée-équatoriale 2015, mais qui a été absent au Gabon 2017.

Ci-après, la liste de 45 joueurs.

Gardiens de but

1. Ley Matampi (TPM-RDC)

2. Joël Kiassumbua (WOHLEN-SUISSE)

3. Nicaise Kudimbana (OSTENDE-BELGIQUE)

4. Mandanda (AJACCIO-FRANCE)

5. Guelord Ntela

Défenseurs

1. Issama Djos (TPM-RDC)

2. Jordan Ikoko (GUINGAMP-FRANCE)

3. Fabrice Nsankala (ALANYA SPORT-TURQUIE)

4. Vital Nsimba (BOURG-FRANCE)

5. Marcel Tisserand (INGOLSTADT-ALLEMAGNE)

6. Merveille Bope (STANDARD DE LIEGE-BELGIQUE)

7. Christian Luyindama (STANDARD DE LIEGE-BELGIQUE)

8. Yannick Bangala (VCLUB-RDC)

9. Joyce Lomalisa (VCLUB-RDC)

Milieux de terrain

1. Chancel Mbemba (NEWCASTLE-GB)

2. Remy Mulumba (GAZELEC AJACCIO-FRANCE)

3. Wilson Kamavuaka (DARMSTADT- ALLEMAGNE)

4. Lema Mabidi (RAJA CASABLANCA-MAROC)

5. Neekens Kebano (FULHAM-GB)

6. Paul-José Mpoku (PANATHINAIKOS-GRECE)

7. Jordan Nkololo (LAVAL-FRANCE)

8. Hervé Kage (WAREGEM-BELGIQUE)

9. Gaël Kakuta (DEPORTIVO LA COROGNE- ESPAGNE)

10. Yeni Ngbakoto (QUEEN PARK RANGERS-GB)

11. Jonathan Bijimine (CORDOBA- ESPAGNE)

12. Aaron Tshibola (NOTTIGHAM FOREST-GB)

13. Steven Nzonzi (SEVILLE-ESPAGNE)

14. Youssouf Mulumbu (NORWICH-GB)

15. André Bukia (BOAVISTA-PORTUGAL)

16. Jérémie Bela (DIJON-FRANCE)

Attaquants

1. Jeremy Bokila (BELEDIYESPOR-TURQUIE)

2. Jordan Botaka (CHARLTON-GB)

3. Firmin Mubele (RENNES-FRANCE)

4. Junior Kabananga (ASTANA-KHAZAKSTAN)

5. Cédric Mabuati (MURCIA-ESPAGNE)

6. Cédric Bakambu (VILLAREAL-ESPAGNE)

7. Jonathan Bolingi (STANDARD DE LIEGE-BELGIQUE)

8. Assombalanga (NOTTINGHAM FOREST-GB)

9. Chadrac Akolo (SION- SUISSE)

10. Elia Mechak (TPM-RDC)

11. Arnold Nkufo Issoko (VITORIA SETUBAL-PORTUGAL)

12. Ricky Tulengi (DCMP-RDC)

13. David Mbala (BOAVISTA-PORTUGAL)

14. Manzala (AMIENS-FRANCE)

15. Kachunga (HUDDERSFIELD-GB).