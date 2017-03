S'il est plausible que la génération Lumumba a lutté pour l'indépendance et celle de Tshisekedi pour un Etat des droits, ce parti politique s'inscrit, à son tour, dans la lutte pour l'alternance, signale Basile Kanda. Telle est la principale raison le motivant de rejoindre le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. En outre, ce regroupement que dirige Rudy Mandio, un membre de la diaspora, se focalise principalement sur les besoins de la jeunesse. Cette dernière qui est le devenir de la RD. Congo.

Quant à cette fronde au sein de leur plateforme, le PSN, par le biais de son SG adjoint, pense que certains politiques du pays doivent redynamiser leurs idéals. En clair, ils doivent chercher l'intérêt primordial du peuple congolais qui est, à ce jour, tourné vers l'alternance au niveau des institutions, spécialement l'institution Président de la République. Il faudrait, à ce sujet, rappeler que le principal but de la réunion des opposants à Genval était la mise en commun des idées leur permettant d'obtenir, autant que faire se peut, la passation, en bonne et due forme, du pouvoir en RD. Congo.

Il appert que le PSN, privilégiant l'intérêt de la population congolaise, demeure, à cet effet, du côté du Rassemblement qu'il considère comme légal et populaire. Ce qui l'a conduit ainsi à prendre acte du Choix porté sur Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi respectivement, Président Exécutif et Président du Conseil des Sages du Rassemblement. Jugeant de mieux cet acte qui peut, tant bien que mal, combler le vide laissé par Etienne Tshisekedi, le PSN estime que la balle serait maintenant dans le camp du Président de la République, qui devrait, à son tour, accepter cette décision afin de permettre l'évolution rapide des pourparlers de la CENCO, en ce qu'ils devront aboutir à la mise en œuvre rapide de l'Accord de la Saint-Sylvestre.

Sentant venir la menace d'implosion complète du Rassemblement, le parti politique «Peuple au Service de la Nation», -PSN-, prenant acte de la désignation de Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi comme nouveaux leaders du Rassop, appelle l'autre camp qui s'oppose à cette décision de se surpasser, pour se focaliser principalement au vœu du peuple congolais, celui de l'alternance sans grabuge du pouvoir. La réaction est signée Basile Kanda, Secrétaire Général Adjoint et Porte-parole de ce regroupement politique. Il l'a faite au cours d'une interview accordée au Journal La Prospérité, le samedi 4 mars 2017.

