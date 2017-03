Mali: Attaque meurtrière à Boulikessi, à la frontière avec le Burkina Faso

Onze militaires maliens ont été tués et quatre autres blessés, selon deux sources militaires. D'autres soldats de l'armée malienne, dont on était sans nouvelles, ont pu regagner le territoire du Burkina Faso. En soutien de l'armée malienne, des hélicoptères de l'opération française Barkhane se sont dirigés sur les lieux. Mais il semble que l'attaque était terminée.

Le village malien de Boulikessi est situé à la frontière avec le Burkina Faso. Une mare sépare les deux pays. Les assaillants sont venus sur place ce dimanche 5 mars, très tôt. Selon des témoins, ils étaient à moto et à bord d'au moins deux véhicules. Des coups de feu nourris ont été entendus et des véhicules brûlés.

