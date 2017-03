Congo-Kinshasa: JC Vuemba soutient Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi

Le Bureau Politique du MPCR appelle les Congolaises et Congolais, épris de la rigueur d'EtienneTSHISEKEDI wa MULUMBA à une attention vigilante à ne pas être dupe en sa qualité de souverain primaire sachant que nous sommes près de la victoire et de la libération totale de notre pays tant attendue.

Le peuple congolais, dont les plaies sont encore béantes par la mort du Baobab Etienne TSHISEKEDI, attend de la classe politique congolaise un signal fort, expression de la maturité politique et de l'amour de la patrie qui est en danger, de ne point oublier du prochain gouvernement les deux objectifs majeurs, à savoir : l'organisation des élections présidentielle, législatives et provinciales, fin novembre 2017 ; ainsi que l'éradication de la pieuvre de la corruption qui gangrène nos différentes institutions de la République.

Par ailleurs, le MPCR appelle tous les membres du Rassemblement au calme sachant qu'un parti et/ou regroupement sans démocratie interne ne peut participer à l'animation d'un système politique démocratique. La démocratie interne favorise le débat interne et limite les frustrations et donne une dynamique saine au parti ou regroupement.

Nous qui prenons part à ces générations, avons non seulement à retenir mais aussi et surtout à continuer et à achever le combat mené par ce dernier en faisant du Tshisekedisme notre philosophie politique et notre idéologie pour la délivrance et la libération de notre pays.

