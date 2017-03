Congo-Kinshasa: Accord - cadre sur l'aide non remboursable - Clément Kanku échange avec Ki-Chang Kwom

Par ailleurs, il a souligné qu'ils ont aussi débattu de la question liée au projet de l'Accord- cadre sur l'aide non remboursable. Un accord qui, pour lui, a été signé il y a quelques années. D'où, ils se sont mis d'accord pour le rendre effectif le plus vite possible.

Mais, dit-il, en terme de santé publique, il y a un projet à Idiofa, dans l'ex-Province de Bandundu pour la purification et assainissement d'eau. Et, un autre projet, c'est en rapport avec le renforcement des capacités des laboratoires en ce qui concerne les maladies infectieuses.

C'est dans son cabinet de travail, situé au 7ème niveau de l'Immeuble Mongala, à la Gombe, que Clément Kanku Bukasa wa Tshibuabua, Ministre de la Coopération au Développement, a reçu en audience, le vendredi 3 mars dernier, M. Ki-Chang Kwon, Ambassadeur de la République de Corée du Sud en RDC, accompagné d'une forte délégation. Au sortir de cette audience de près d'une heure, M. Ki-Chang Kwon a laissé entendre que l'entretien avec le Ministre Clément Kanku a tourné autour de six projets bilatéraux. Ce, avant d'expliquer qu'il y a deux projets dans le secteur de la santé publique et dans le développement rural.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.