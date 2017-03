C'est un parterre de signataires de l'Acte de Genval dont 7 sont Ministres dans le Gouvernement Badibanga qui, hier, dimanche 5 mars 2017, ont dévoilé une série de décisions.

C'était au siège du MR. Cette nouvelle aile, la troisième du genre, analyse, pour sa part, la situation qui prévaut actuellement au sein du Rassemblement, de la genèse à ce jour. Ainsi, face aux querelles nées de la problématique de la succession d'Etienne Tshisekedi à la tête de ce regroupement politique, le Président Kabila, le Premier Ministre Badibanga, la CENCO et, enfin, le peuple congolais sont interpellés. Au Président Joseph Kabila et au chef du Gouvernement, il leur est demandé d'ouvrir l'actuel Gouvernement à quelques personnalités de l'opposition et de la société civile non signataires de l'accord du 18 octobre 2016, conformément à l'article 24 de cet accord qualifié, par eux, de légal. Et, ce faisant, qu'ils mettent fin à toutes distractions sur la scène politique. Aux Evêques de la CENCO, il leur est recommandé de ne plus prendre langue avec le Rassemblement dans son format actuel qui, aux yeux de Patrick Mayombe, de Kanku et consorts, est devenu une nébuleuse aux contours indécis.

Les prélats catholiques, qui se sont engagés de bonne foi à réconcilier les politiques, devraient, en définitive, tirer les conséquences de la vacance du mandat, occasionnée par la disparition du Président du Conseil des Sages et éviter de cautionner l'irrégularité des délégués du Rassemblement, devant le spectacle désolant qu'ils offrent actuellement à l'opinion nationale et internationale. Les congolais, pour leur part, doivent veiller et rester vigilants face aux manipulations de certains politiciens en mal de positionnement. Patrick Mayombe, selon la déclaration qui fait de lui le Président du Conseil des Sages, va devoir s'engager à réunifier toutes les tendances et doter le Rassemblement d'une existence juridique... Ci-dessous, l'intégralité de la déclaration.

DECLARATION DU RASSEMBLEMENT DES FORCES POLITIQUES ET SOCIALES ACQUISES AU CHANGEMENT

A l'issue de son conclave tenu à Kinshasa le dimanche 5 mars 2017 au siège du parti le Mouvement pour le Renouveau, MR, suite au désordre occasionné par la guerre de succession au leadership, les membres signataires de l'acte de Genval se sont réunis en vue de se prononcer sr les enjeux du moment.

En vue de matérialiser les engagements pris lors de la conférence de Genval tenue en Belgique du 8 au 10 juin 2016, les forces politiques et sociales acquises au changement signataires de l'acte d'engagement dit de Genval avaient décidé de mettre en place un mécanisme de suivi, dénommé le RASSEMBLEMENT comportant deux organes : (1) le Conseil des Sages, composé des représentants de chaque composante partie prenante et présidé par Monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba en sa qualité d'initiateur ; (2) la coordination des actions de l'opposition chargée d'exécuter les résolutions de la conférence et de coordonner les actions en vue de favoriser l'avènement de l'alternance démocratique dans notre pays.

Pour ces raisons, il été également décidé qu'endéans une semaine après la fin des travaux, un règlement intérieur devait être adopté pour non seulement organiser le fonctionnement de cet organe mais surtout définir les attributions de chaque organe. Etant entendu que le Conseil des Sages n'était qu'un simple organe consultatif et que c'est la coordination des actions de l'opposition qui était l'organe exécutif avec comme mission d'organiser politiquement l'opposition, prendre des décisions et décréter les actions de l'opposition et engager le Rassemblement vis-à-vis des tiers.

La modération de la coordination des actions devrait être rotative, entre les composantes et parties prenantes signataires de l'acte d'engagement de Genval.

Quarante-huit heures après la signature de l'Acte d'engament, une première réunion du Conseil des Sages s'est tenue à Genval sous la présidence du président Etienne Tshisekedi.

Au cours de cette réunion, la Dynamique de l'opposition conduite par son modérateur, l'honorable Patrick Mayombe avait exigé que prennent part aux travaux, trois autres membres du Conseil des Sages, représentant chacun sa plateforme dans la Dynamique à savoir Ingele Ifoto, Joseph Olenghankoy, Gilbert Kiakwama, présents à Genval et que les 4 autres devaient être pourvus à Kinshasa, tels qu'acté pendant les travaux.

A cette même réunion, il a été demandé à Georges Kapiamba (représentant de Christopher Ngoy) de préparer et présenter au conseil des sages, endéans 48 heures, un projet de règlement intérieur du Rassemblement. Depuis, il n'a jamais eu un règlement intérieur au sein du Rassemblent. Toutes les réunions tenues à Limete, depuis le retour du président Etienne Tshisekedi jusqu'à ce jour, il n'existe pas de règlement intérieur. Le Rassemblement n'a ni statuts, ni règlement intérieur, ni reconnaissance légale par le ministère de l'intérieur.

Dans le souci de préserver la paix dans notre pays, la CENCO, de bonne foi, a essayé de réunir autour d'une table la classe politique, en vue de trouver un consensus.

Nous constatons tous avec amertume, que les interlocuteurs de la CENCO, notamment le Rassemblement dans sa forme actuelle est dépourvu de la personnalité juridique.

La légalité dans un Etat de droit devra être respectée.

Nous, participants de la conférence de Genval, signataires de l'acte créateur du Rassemblement qui avons signé en toute responsabilité, l'Accord du 18 octobre 2016, pour épargner le sang des innocents, victimes de manipulation des politiciens véreux, qui ne voient que leurs intérêts égoïstes, demandons :

Au Président de la République, chef de l'Etat et au Premier Ministre, chef du Gouvernement :

-De mettre fin à cette distraction qui n'honore pas notre pays et qui alimente le climat d'incertitude inutile aux conséquences économiques néfastes ;

-D'ouvrir le Gouvernement à quelques personnalités de l'opposition et de la société civile non signataires de l'accord du 18 octobre 2016, conformément à l'article 24 de l'accord légal du 18 octobre 2016.

A la Conférence Episcopale Nationale du Congo -CENCO- de :

-Tirer les conséquences de la vacance du mandat, occasionné par la disparition du président du conseil des sages.

-De s'abstenir de toutes discussions avec le Rassemblement dans ses formes actuelles, devenue une nébuleuse aux contours indéfinis.

-Ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, de tirer toutes les conséquences de l'irrégularité des délégués du Rassemblement, devant le spectacle désolant qu'ils présentent actuellement à l'opinion nationale et internationale

Au peuple, congolais :

-De rester vigilant face aux manipulations de certains politiciens en mal de positionnement,

-Le peuple congolais observe avec stupéfaction la façon dont ces compatriotes s'entredéchirent aujourd'hui, et présentent un spectacle désolant d'une classe politique irresponsable face à l'opinion nationale et internationale.

De ce qui précède, nous, membres signataires de l'acte de Genval avons décidé ce qui suit :

Désignons à l'unanimité l'Honorable Patrick Mayombe, comme président du conseil des sages ;

Désignons l'Honorable Clément Kanku, porte-parole du Rassemblement ;

Le Président du conseil des sages a pour mission de :

-Réunifier toutes les tendances du Rassemblement.

-Formaliser les documents administratifs du Rassemblement notamment : (1) les statuts, (2) le règlement d'ordre intérieur, (3) prendre contact avec la CENCO, pour toutes fins utiles.

Fait à Kinshasa, le 5 mars 2017