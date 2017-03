Sénégal: SIA 2017 - Plus de 4000 visiteurs enregistrés par le pavillon du Sénégal

La 54-e édition du Salon international de l'agriculture de Paris (SIA, 25 février-5 mars) s'est achevée, ce dimanche, sur une note de satisfaction des exposants et dirigeants sénégalais dont le pavillon de 300 mètres carrés a accueilli plus de 4000 visiteurs.

"Nous avons un bilan satisfaisant tant du côté des exposants que de l'exposition avec plus de 4000 visiteurs enregistrés à ce jour, soit un bond en avant par rapport aux quelque 2000 visiteurs de l'année dernière", a indiqué à la presse le directeur de l'analyse, de la prévision et des statistiques agricoles, Ibrahima Mendy.

Cette avancée est due aux innovations apportées cette année par rapport aux produits de qualité exposés, mais aussi à la disposition du stand de 300 mètres carrés, a expliqué M. Mendy, par ailleurs commissaire du salon pour le ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural. Le stand du Sénégal est en effet divisé en deux parties, l'une pour les exposants et l'autre pour les institutions d'encadrement.

L'autre satisfaction vient de la réussite de la journée du Sénégal organisée vendredi dernier sur le thème : "Agriculture : une opportunité pour l'Afrique, une priorité pour le Sénégal", a relevé Ibrahima Mendy. Il a salué les témoignages de certains sénégalais de la diaspora qui ont vu leurs projets réalisés avec l'accompagnement du ministère et de certaines agences.

Lors de cette journée d'échanges, le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Dr Pape Abdoulaye Seck, et certains directeurs et chefs de projets et/ou programmes ont apporté des réponses aux différentes interrogations des expatriés qui veulent investir chez eux.

"Une nouvelle dynamique a été mise en place depuis Dakar et le comité d'organisation, composé d'agents du ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural et de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal (UNCCIAS), a travaillé sans relâche pour la réussite de la participation sénégalaise au SIA 2017" a, pour sa part, relevé le président de la chambre de commerce de Thiès et commissaire de l'UNCCIAS, Abdoulaye Diop.

"Nous avons apporté beaucoup d'innovations cette année. Mais, nous n'allons pas nous en arrêter là, nous allons améliorer les manquements constatés pour faire toujours plus et mieux pour les exposants, la diaspora et les visiteurs", a dit M. Diop qui a magnifié l'accompagnement des différentes structures d'encadrement.

Le SIA 2017 avait pour égérie une vache de 6 ans, du nom de "Fine" de la race brettonne Pie-Noir, une manière de mettre en lumière une race à petit effectif qui a failli disparaître.