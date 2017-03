Bénin: Montpellier - La déception de Steve Mounié

Steve Mounié a été l'auteur de l'unique but marqué par Montpellier contre Guingamp (28ème journée de Ligue 1). Mais les Héraultais n'ont pas pu l'emporter puisque l'En Avant a fini par obtenir l'égalisation.

« On prend un but sur coup franc. On ne sort pas rapidement, Briand n'est pas hors-jeu. On avait la maîtrise, on a maîtrisé du début jusqu'à la fin. On prend ce but qui ne nous permet pas de gagner ce match. Il faut retenir la performance de l'équipe », explique Mounié, déçu après la rencontre.

« On a bien joué. On perd deux points, c'est dommage. On voulait gagner pour passer dans la première partie du classement. On va travailler pour gagner la semaine prochaine. Ça fait plaisir de représenter son club formateur au plus haut niveau », a ajouté l'attaquant.