Sénégal: Robert Sagna reste dans la coalition Benno Bokk Yakaar (majorité)

"Notre ambition et celle de notre parti est d'inscrire notre pays dans la voie de la bonne gouvernance. Si le président Macky Sall réussit à rassembler toutes les ressources humaines du pays autour de l'essentiel, on peut dire que l'espoir est permis", a-t-il estimé.

Le leader du RSD/TDS s'adressait à ses militants et sympathisants à l'ouverture du congrès de sa formation politique, axé sur le thème : "Le Rassemblement pour le socialisme et la démocratie (RSD/ TDS) face aux défis de la bonne gouvernance au Sénégal".

"Le Rassemblement pour le socialisme et la démocratie reste dans la mouvance présidentielle, et nous pensons y demeurer. Ce n'est pas un hasard si nous avons décidé de soutenir l'action du gouvernement, car cela s'inscrit dans nos principes", a déclaré son secrétaire général, Robert Sagna.

