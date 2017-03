Sénégal: MFDC - Le nouveau SG, Abdou Elinkine Diatta, promet d'en finir avec "les va-t-en guerre"

Récemment, un communiqué transmis à l'APS et cosigné par le MFDC et un groupe de facilitateurs déclarait que le règlement de la crise en Casamance doit passer par "la préparation du processus de négociations avec le gouvernement", l'unification du Mouvement des forces démocratiques de Casamance et la signature d'un "accord de paix définitif et inclusif.

"Dans le passé, en ma qualité de porte-parole, j'avais demandé au président Macky Sall, via une lettre transmise au gouverneur de Ziguinchor, que je lui tendais la main. Et je continue toujours à lui tendre la main, désormais en tant que nouveau secrétaire général du MFDC", a poursuivi Abdou Elinkine Diatta.

Jusque-là porte parole de la structure, M. Diatta remplace ainsi feu Abbé Diamacoune Senghor, rappelé à Dieu en janvier 2007. Devant des journalistes et un parterre de responsables et de sympathisants du MFDC, Abdou Elinkine Diatta a réaffirmé son vœu d'aller vers la paix.

"Sous mon magistère, les va-t-en guerre n'ont plus leur place en Casamance. Je vais lutter pour cela. Ce sera difficile, mais je pense que je vais y arriver, parce que j'ai déjà fait le maximum. Tout le monde a travaillé pour ce retour de la paix. On ne laissera personne enflammer la Casamance", a-t-il promis.

Ziguinchor — Le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC, rébellion) renouvelle sa "main tendue" au président Macky Sall et met en garde les "va-t-en guerre qui n'auront plus de place en Casamance", a déclaré, dimanche à Ziguinchor (sud), son nouveau secrétaire général, Abdou Elinkine Diatta.

