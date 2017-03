Afrique: PITCH HUB AFRICA 2017 - Trois startups ivoirien sélectionnées

communiqué de presse

Les startups ivoiriennes TYEGRO-CI, YOUNGPOWER et DATABANK séduisent le Jury et empochent les 3 tickets pour la prochaine édition HUB Africa.

TYEGRO-CI, YOUNGPOWER et DATABANK sont les heureuses startups ivoiriennes présélectionnées parmi treize projets, à l'issue de la 2e édition du Pitch Hub Africa Abidjan. Selon un communiqué, eslles rejoignent leurs homologues sénégalaises BAY-TECH, PAPS_APP et THE DANCE HALL aux prochains HUB AFRICA AWARDS organisés à l'occasion de la 5e édition de HUB AFRICA, première plateforme des investisseurs et entrepreneurs d'Afrique, prévue les 4 et 5 mai 2017 à Casablanca, au Maroc.

Sur trois registres différents, les projets TYEGRO-CI, YOUNGPOWER et DATABANK ont émergé du lot. La startup TYEGRO-CI portée par N'Guessan Koffi Jacques Olivier propose des Solutions Emplois jeunes dans l'Agrobusiness. Koffi a déjà remporté le premier prix de l'Agriculture et s'est classé troisième au prix Anzisha. Le projet YOUNGPOWER de Gbékpon Sévi Samuel s'est distingué grâce une invention destinée à préserver les récoltes de latex en saison pluvieuse : le protège-tasse latex. Gbékpon Sévi Samuel avait déjà remporté le prix du meilleur jeune inventeur en Côte d'Ivoire en 2015.

Le troisième projet retenu est DATABANK de Rafikh Ballo, une plateforme informatisée dédiée à la collecte de données commerciales. Ces trois projets se sont distingués par leur originalité et impact social, sur une quinzaine de postulants qui n'ont pas non plus démérité. TYEGRO-CI, YOUNGPOWER et DATABANK empochent ainsi les trois tickets «ivoiriens » en direction du Pitch HUB AFRICA 2017.