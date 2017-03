Gabon: Sanctions après le boycott des cyclistes gabonais de la Tropicale Amissa Bongo

« Ces cyclistes ont manqué à un devoir patriotique, ils ont humilié la nation », a d'abord réagi le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Alain Claude Bilie By Nze. Les sanctions promises sont finalement tombées. Les cyclistes sont radiés à vie des équipes nationales. Le directeur technique sera limogé dès le prochain conseil des ministres.

Au Gabon, les autorités sont particulièrement en colère contre l'équipe nationale de cyclisme qui a boycotté à la dernière minute le coup d'envoi de la 12e édition de la course cycliste internationale, la Tropicale Amissa Bongo. L'Union cycliste internationale (UCI) a exclu le Gabon de la suite de la compétition qui a pris fin ce dimanche et la ministre des Sports, Nicole Assélé a annoncé une série de sanctions assimilable à un véritable coup de balai dans la maison.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.