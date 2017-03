Sénégal: Plusieurs travaux lancés, au deuxième jour de la visite de Macky Sall à Saint-Louis

La levée des couleurs symbolise aussi "la défense de ce qui nous est commun et que nous devons transmettre aux générations futures. Il est également le levier de nos grandes ambitions de construire une nation solidaire dans la diversité, une nation libre et prospère. C'est tout le sens de l'ambition du PSE (Plan Sénégal émergent)", a-t-il fait valoir.

Au deuxième jour de l'étape de Saint-Louis de sa tournée économique dans le nord du pays, Macky Sall a notamment présidé, sur la Place Faidherbe de Saint-Louis, la traditionnelle cérémonie de levée des couleurs en présence de membres du gouvernement, des autorités administratives, d'un détachement des forces armées et d'élèves des écoles publiques et des écoles coraniques.

"La construction de la digue de protection des quartiers de Gokhou Mbath et de Guet Ndar, sur un mur qui s'étend sur 3,5 kilomètres, devra permettre de protéger Saint-Louis de furie de la houle et des vagues. Ce travail démarre avec un budget de quatre milliards de francs entièrement financé par l'Etat", a-t-il notamment déclaré.

Saint-Louis — Le président Macky Sall a procédé lundi au lancement officiel des travaux de construction d'une digue de protection des quartiers de la Langue de Barbarie et des travaux d'extension et de réhabilitation de la grande mosquée de Saint-Louis (nord), a constaté l'APS.

