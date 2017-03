Sénégal: Chris Cox - « A travers Facebook, nous voulons donner aux individus du monde entier la possibilité de se connecter entre eux ... »

Pour sa première visite au Sénégal, le chef de produit de Facebook a déclaré que sa structure veut à travers sa gamme d'applications donner aux individus du monde entier la possibilité de se connecter entre eux, de développer leurs entreprises et de partager leur propre histoire ». Il s'exprimait lors d'un événement de facebook intitulé 'Création de produits digitaux en Afrique francophone .

En effet, le Sénégal est la dernière étape du voyage de Chris Cox en Afrique de l'Ouest, après des visites au Nigéria et au Ghana ayant pour but de comprendre les possibilités de Facebook et instagram, afin de mieux permettre aux créatifs, entrepreneurs et entreprises de partager leur histoire avec les communautés locales et internationales.

Ainsi sa visite au Sénégal a pour but de comprendre comment les créatifs, développeurs et entrepreneurs utilisent Facebook et Instagram pour donner vie à leur passion.

« Les histoires comptent, qu'il s'agisse d'histoires personnelles ou de l'histoire de la croissance et de l'ascendance de l'Afrique. Nous voulons que les « conteurs »sénégalais (artistes, blogueurs et musiciens) partagent leurs histoires avec le reste du monde. C'est un honneur de rencontrer aujourd'hui certains des plus grands talents de Dakar et d'en savoir plus sur leur façon d'utiliser la technologie pour partager leur histoire et leur point de vue avec le Sénégal et le monde entier. » , a déclaré Chris Cox.

Pour terminer le chef de produit de Facebook affirme qu'il est au Sénégal pour écouter, apprendre et ramener en Californie les idées qui permettrait à Facebook d'améliorer son soutien en faveur du développement technologique et de l'entrepreneuriat au Sénégal. Sans oublier notre « tiébou djeun » communément appelé « Jollof Rice ».