Sénégal: Diass - Un acteur culturel mise sur l'art et l'artisanat pour booster le développement local

"A travers nos activités, nous essayons de créer des tribunes d'échanges qui ont pour seul but d'accompagner l'enfant", a encore dit M. Faye. Il estime que le problème en Afrique, est que l"'on reçoit tout de l'Hexagone [France], alors que nous sommes dans un monde du donner et du recevoir".

Il estime néanmoins que cela passe par une bonne anticipation des artisans et des stylistes-modélistes. "Donc, nous devons nous préparer en conséquence et capturer toutes les opportunités qui s'offrent à nous", a-t-il exhorté.

Selon lui, cela permettra aux artistes, aux artisans et aux stylistes-modélistes qui manquent de soutien et d'accompagnement, d'avoir la possibilité d'être compétitifs, surtout en perspective du démarrage des activités de l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) qui va créer beaucoup d'opportunités.

Le directeur du complexe culturel "Ndofnane", Dame Faye, dit vouloir s'appuyer sur l'art et l'artisanat pour booster le développement local, en faisant éclore les talents artistiques et artisanaux des jeunes de la commune de Diass (Mbour, ouest).

