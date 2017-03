Afrique: CAN U20 - Les Lionceaux déterminés à passer l'obstacle guinéen (joueurs)

Dakar — Les juniors sénégalais, opposés jeudi à ceux de la Guinée, pour le compte des demi-finales de la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans, ont assuré de leur volonté et de leur détermination à dépasser l'obstacle guinéen.

Dans des extraits vidéo publiés sur le site internet de la Fédération sénégalaise de football (FSF), le capitaine des juniors sénégalais, Mamadou Diarra et son coéquipier Krépin Diatta, deux fois désigné homme du match dans cette compétition, ont fait part de leur engagement à réussir un bon résultat contre la Guinée.

Ils disent se projeter avec d'autant plus de confiance sur le prochain match contre les juniors guinéens qu'ils continuent de savourer leur qualification au prochain mondial, conséquence de leur présence dans le dernier carré de cette CAN U20

"On fera tout ce qui est possible pour rafler les trois points et nous qualifier" pour la finale, a déclaré le capitaine Mamadou Diarra, dont le retour au sein de l'équipe après une expulsion lors du premier match, a fait beaucoup de bien à l'entraîneur Joseph Koto.

Les pensionnaires de l'équipe nationale des U20 "jouent pour faire plaisir au peuple sénégalais. C'est notre carburant. On fera montre du même engagement sinon plus contre la Guinée pour remporter le match", a ajouté leur capitaine.

Il a assuré que ce match contre la Guinée "se prépare de la meilleure des façons", sous l'impulsion du staff technique, non sans solliciter du peuple sénégalais prières et soutien.

Désigné deux fois homme du match lors de cette CAN U20, Krépin Diatta, qui vient de signer un premier contrat pro en faveur de Sarpsborg 08, un club évoluant au sein de l'élite norvégienne, a lui dit toute sa confiance concernant une victoire du Sénégal.

"On sait ce qu'on vaut, on est ambitieux et on a envie de faire quelque chose. C'est ce qui se répercute sur le terrain. On va préparer ce match comme tous les autres matchs. On sera là, très performants comme d'habitude, et ça va aller", a confié le joueur formé à l'académie Oslo Foot.

Le Sénégal rencontre la Guinée jeudi à 16 h pour les besoins de la deuxième demi-finale de la coupe d'Afrique des nations (CAN) U 20.

L'autre affiche mettra aux prises l'Afrique du Sud à la Zambie pays hôte de la compétition.

Les Lionceaux de Koto ont terminé à la première place de leur poule après un parcours en préliminaires marqué par deux victoires (4-3 contre Afrique du Sud et 2-0 face au Cameroun) et un match nul (1-1 face au Soudan).