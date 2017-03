Sénégal: "Pencum Ndakaru" célèbre la Journée de la femme à Sébikotane

communiqué de presse

Dakar — La Fédération "Pencum Ndakaru", avec l'appui de son partenaire ChildFund, vont célébrer la Journée internationale de la femme à Sébikotane (Rufisque), sous l'angle du renforcement des mécanismes d'autofinancement communautaires des femmes, annonce un communiqué.

Cette commémoration va porter sur le thème "Autonomisation des dispensatrices de soins : renforcer les mécanismes d'autofinancement communautaire des femmes à travers le modèle des associations villageoises de crédit et d'épargne (AVEC)".

Selon le communiqué, cette commémoration va consister à regrouper plus de 2000 femmes des six communautés membres de la Fédération venues de Guédiawaye, Cambérène, Dalifort, Yoff, Ouakam et Sébikhotane.

Dans cette perspective, la Fédération Pencum Ndakaru, avec l'appui de son partenaire ChildFund, met en œuvre pour l'année fiscale 2016-2017, un projet de "Capacitation et de renforcement du pouvoir économique des dispensateurs de soins et des ménages".

Ce projet vise essentiellement à contribuer au développement d'un "environnement protecteur et sain où les nourrissons, les enfants et les jeunes adolescents ont accès à des ressources pour une nutrition adéquate, une bonne santé, des services d'apprentissage précoce et une éducation de qualité", explique le communiqué.

Les initiateurs de ce projet espèrent toucher à terme 2.500 dispensateurs (trices) de soins issus de ménages vulnérables avec plus de 90% de femmes dans les 6 associations que compte la Fédération "Pencum Ndakaru".