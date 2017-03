Mali: Installation des autorités intérimaires - Le blocage persiste à Tombouctou

A la sortie d'une mini-réunion de crise convoquée dans les salons de l'aéroport de Bamako, le représentant de l'ONU ne cachait pas sa déception. Un tel comportement est « inacceptable. On ne peut pas négocier et on ne négociera pas avec un pistolet sur la tempe ».

Le groupe réclame plus de représentativité dans les différentes structures liées à l'accord de paix. Il s'oppose au parachutage « de représentants de ces nouvelles autorités intérimaires venues de Bamako » et qui ne maîtriseraient pas, selon eux, les réalités locales.

Après des investitures réussies à Kidal, Gao et Ménaka, Tombouctou devait être ce lundi la dernière étape d'installation des autorités censées restaurer l'Etat dans le nord du Mali. Mais depuis dimanche, la situation est particulièrement tendue. Et ce matin, un groupe armé a empêché la délégation officielle de se rendre à Tombouctou.

