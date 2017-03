Afrique: CAN juniors - Le Cameroun dans la sauce, le Sénégal au Mondial !

Les « Lionceaux indomptables » ne s'en remirent jamais. Les partenaires du capitaine sénégalais Mamadou Diarra auraient même pu corser l'addition s'ils avaient fait preuve d'altruisme en fin de partie. Malheureusement, ils sont tombés dans l'un des travers qui ont coûté cher à leurs grands-frères lors de la Can « Gabon 2017 » : l'excès d'individualisme. Une tendance à corriger au plus vite avant la demi-finale de jeudi contre la Guinée.

On se console comme l'on peut ! Après le quart de finale de la « grande » Can perdue à Franceville (Gabon) par le Sénégal face au Cameroun, il y a quelques semaines, les juniors sénégalais ont vengé leurs grands-frères en plongeant, hier à Ndola, les jeunes « Lionceaux indomptables » ... dans la sauce. Dans ce match de la 3ème journée du Groupe B, les protégés de l'entraîneur Joseph Koto pouvaient se contenter d'un nul pour accéder en demi-finales de la Can juniors « Zambie 2017 » et dans la foulée se qualifier au Mondial de leur catégorie en mai et juin prochains en Corée du Sud. Mais, ils ont fait mieux. Ils ont tout bonnement contenu les velléités offensives camerounaises, avant de planter deux buts à des moments psychologiquement très importants du match. D'abord à la 45ème par Ibrahima Niane qui concluait victorieusement une longue passe sur dégagement de son ... portier Lamine. Puis à la 48ème mn par Krépin Diatta qui transformait un caviar de Niane.

