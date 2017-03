Afrique: Diène Farba Sarr explique les obstacles au développement des villes africaines

"Les gens ont des revenus très limités dans la plupart des villes africaines. Ce qu'on remarque aussi, c'est que le coût de la vie est élevé. Donc, si on arrive à proportionner les différentes formes d'activités économiques, on pourrait aider les populations vivant dans des bidonvilles", a soutenu Meskerem Brhane.

"Le rapport recommande l'amélioration de la planification urbaine et une meilleure coordination de l'infrastructure de manière spatiale", a indiqué la directrice sectorielle, secteur urbain et résilience Afrique de la Banque mondiale, Meskerem Brhane.

Cette étude passe en revue les principales contraintes auxquelles les villes sénégalaises et d'autres villes africaines font face, ainsi que les implications de celles-ci sur la productivité et les conditions de vie des résidents.

Dakar — Le ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie, Diène Farba Sarr, a listé lundi, les "raisons multiples" qui empêchent les villes africaines d'asseoir de véritablement politiques et stratégies de planification et d'aménagements urbains.

