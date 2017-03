Sénégal: Khalifa Sall sur l'affaire de la caisse d'avance de la mairie - « Un complot pour réduire au silence un potentiel adversaire »

En conférence de presse hier, suite à celle du procureur de la République le vendredi dernier, le maire de Dakar, Khalifa Sall, parle de « complot ». Il a annoncé sa convocation aujourd'hui par le juge d'instruction dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar.

C'est la réponse du berger à la bergère. Quarante-huit heures après la sortie du procureur de la République, le maire de Dakar, Khalifa Sall, a tenu une conférence de presse pour apporter sa part de vérité sur l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. « Le procureur a déclaré que le dossier lui a été transmis par l'Inspection générale d'État (Ige), ce qui est faux. C'est le président de la République qui le lui a transmis. La saisine de la justice est une prérogative exclusive du président, et c'est bien lui qui a transmis le rapport de l'Ige au procureur de la République pour l'ouverture d'une information judiciaire », a d'emblée recadré le maire de Dakar. Selon Khalifa Sall, l'information judiciaire devait être ouverte sur deux points. D'abord sur les conditions de création et de fonctionnement de la caisse d'avance, ensuite sur l'utilisation faite des crédits. Or, pour le maire de Dakar, jamais dans l'enquête, le procureur ne s'est pas intéressé aux conditions de création et de fonctionnement de la caisse. « L'enquête ne s'est pas portée sur les recommandations de l'Ige. Le rapport a été un prétexte pour mettre en place un complot dont le but avoué est de réduire au silence un potentiel adversaire à la présidentielle », a déclaré le maire de Dakar.

« Je suis prêt à aller à la Crei »

« Pendant toutes ces années où j'ai été au service de mon pays, je n'ai jamais enfreint la loi ni dérogé au règles de gestion. J'ai toujours été attaché à la transparence et à la reddition des comptes. Depuis 2009 j'ai inscrit la gestion de la ville dans la transparence, institué le contrôle citoyen et mis en place le Conseil consultation de la ville. Je l'ai fait par conviction parce qu'aucun texte ne m'y obligeait. Depuis cette date, je ne me suis mêlé ni de près ni de loin aux procédures de passation des marchés », a expliqué le responsable socialiste. Pour lui, l'Ige n'a jamais parlé de détournement ou d'escroquerie. « Je demande au président de la République de déclassifier le rapport et de le rendre public afin que tous les Sénégalais puissent apprécier par eux-mêmes. Dans cette affaire, il n'y a pas d'escroquerie sur les derniers public ni de détournement de deniers publics encore moins de faux et usage de faux. La gestion de ces fonds politiques est parfaitement légale et totalement transparente », a fait savoir M. Sall.

Si l'on se fie à ses propos, cet argent a servi aux populations et c'est l'État qui a mis en place ce dispositif pour permette à la ville de Dakar de venir en aide à ces dernières. « Ces fonds relèvent d'un dispositif très clair et dérogatoire à la règlementation en vigueur. Cette caisse a servi à des Sénégalais. Contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas l'argent qu'on me donnait et que je mettais dans mes poches. Je lance un défi à tous ceux qui m'accuse, qu'on aille à la Crei. Je suis prêt », a défié le maire socialiste.