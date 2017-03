Niger: Attaque meurtrière contre des gendarmes dans la région de Tillabéri

Ce camp des gendarmes, le dernier poste avancé de l'armée nigérienne dans le Gourma, a été attaqué au petit matin, à l'heure de la prière par des assaillants non identifiés. Le bilan provisoire fait état de cinq gendarmes tués et dont les corps se trouvent à la morgue de l'hôpital de Bankilaré, à 45 km plus à l'ouest. Un véhicule des gendarmes a également été détruit par des roquettes ennemies.

C'est la première attaque jihadiste en territoire nigérien trois jours seulement après l'instauration de l'état d'urgence dans ces zones frontalières du Mali. L'attaque s'est produite dans le sud-ouest, entre les localités de Wanzarbé et Yatakala, une zone grise selon les militaires, à cheval entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

Au Niger, la région de Tillabéri a été visée par une nouvelle attaque jihadiste tôt ce lundi matin. Le raid lancé par des hommes armés non identifiés visait un détachement de la gendarmerie stationné près des frontières malienne et burkinabé. Le dernier bilan fait état d'au moins cinq gendarmes tués.

