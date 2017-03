Sénégal: Saint-Louis - Le bilan de l'accident de la circulation s'alourdit à 18 morts

Ces 29 décès sont venus allonger la longue liste macabre des victimes de la série d'accidents enregistrés sur les routes sénégalaises ces derniers mois et impliquant le plus souvent des véhicules de transport en commun.

"Le moment est venu de prendre toutes les mesures vis-à-vis du parc automobile et sur la nécessité de procéder momentanément à l'arrêt de tous ces véhicules qui, présentement, ne devraient jamais disposer de visite technique leur permettant de circuler et de transporter des personnes", a-t-il notamment déclaré.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo, le gouverneur de la région de Saint-Louis, Alioune Aidara Niang, et le maire de la ville Mouhamadou Mansour Faye se sont rendus au chevet des victimes, après leur évacuation à l'hôpital.

