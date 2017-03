Sénégal: L'audition du maire de Dakar devant la justice reportée

« Ce qui nous a été expliqué par nos avocats qui ont demandé le report de notre audition, c'est qu'aujourd'hui, la politique a pris la place de la justice dans ce pays. Personne ne peut comprendre que le procureur, censé défendre la société. Même si nous sommes présumés coupables, nous sommes aussi présumés innocents, et nous sommes membres de cette société. Il aurait dû, en bonne justice, faire une enquête à charge et à décharge. C'est la raison pour laquelle il est aujourd'hui établi que la politique doit reprendre sa place », a déclaré le maire de Dakar.

Khalifa Sall est soupçonné par la justice de détournements de deniers publics, e faux et usage de faux. L'affaire porte sur l'utilisation, par la mairie, de l'argent issu d'un fond d'Etat de 2,7 millions d'euros entre 2011 et 2015. Cette somme n'aurait pas été justifiée.

Au Sénégal, le maire de Dakar, Khalifa Sall, mis en cause dans une affaire d'escroquerie dénonce une cabale. Convoqué par un juge pour une affaire de corruption présumée, Khalifa Sall est sorti du tribunal et s'est exprimé sur le perron devant ses sympathisants. Le maire de Dakar dénonce, une fois de plus, une justice aux ordres et annonce qu'il se battra jusqu'au bout.

