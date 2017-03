Madagascar: Alerte au cyclone

Madagascar est la cible d'un cyclone tropical intense. Baptisé Enawo, le cyclone touchera les côtes nord-est du pays ce mardi 7 mars dans la matinée entre 9h et 12h, d'après les prévisions de la direction générale de météorologie de Madagascar.

Il continuera ensuite sa course le long des hautes terres centrales du pays demain et après-demain. Les autorités appellent la population à la vigilance.

Vents forts et pluies diluviennes s'abattent depuis lundi entre Antalaha et le Cap Masoala, dans le nord-est de la Grande Île. L'alerte rouge, « avis de danger imminent », a été déclenchée dans tous les districts des régions de Sava et d'Analanjirofo par la direction générale de météorologie de Madagascar.

Des vents moyens de 170 km/h et des rafales pouvant atteindre 240 km/h autour du centre du cyclone ont été enregistrés.

Lundi, au BNGRC, le Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes, les experts se sont réunis pour mettre en place un dispositif de prévention. C'est la prudence qui doit être de mise pendant le passage du cyclone, insiste son secrétaire exécutif Thierry Venty.

« Tout le monde doit se mettre dans un abri sécurisé. Si vous êtes habitants des bas quartiers, il faut déjà identifier les lieux en hauteur où vous pouvez vous déplacer, et d'ailleurs, il y a des endroits où vous pouvez vous réfugier en cas de montée des eaux.

Pour les zones où les eaux risquent d'être contaminées, on demande aux gens de stocker un peu d'eau potable chez eux et de la mettre bien à l'abri en cas de besoin, et surtout il faut faire des stocks de vivres. Ça peut vraiment être d'une grande efficacité si c'est appliqué à la lettre », assure-t-il.

Six équipes du BNGRC ont été envoyées dans les régions qui seront touchées pour épauler les autorités locales et former les secouristes. Tentes, lits, kits de survie et vivres ont aussi été acheminés pour venir en aide à la population sinistrée.

Vu de l'espace || Le cyclone #Enawo 🌀s'intensifie à l'approche de #Madagascar pic.twitter.com/xmi5A2v1By