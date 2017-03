Afrique: Forum des Panafricaines - Le Maroc ouvre ses frontières aux femmes

Le directeur général de 2M, Salim Cheikh, qui a marqué sa pleine adhésion à l'initiative des femmes, les a exhortées à mutualiser les forces pour se faire le porte-voix du développement en Afrique. « Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », c'est d'ailleurs le slogan des Panafricaines.

Elle emploie environ 800 personnes et couvre tout le territoire marocain ainsi qu'une bonne partie du monde. 2M offre une variété de programmes diffusés en arabe, en français et en tamazhit, une langue locale.

En attendant le clou des activités le 8-Mars, qui sera marqué par l'ouverture du forum et des worshops sur divers thèmes relatifs aux conditions de vie et de travail des femmes journalistes sur le continent, la structure organisatrice a ouvert ses portes le dimanche 5 mars à ses convives à travers une visite guidée.

Première du genre sur le continent, l'initiative est de l'entreprise de presse marocaine 2M, en collaboration avec le Comité Parité et diversité, qui entend ainsi offrir aux participantes un véritable cadre d'échanges et de brassage culturel à travers un voyage de découverte qui les conduira de Casablanca à Marrakech en passant par Rabat.

