Cameroun: EDÉA - Deux morts dans des affrontements

42 personnes sont interpellées et transportées à la compagnie d'Edéa. Aux dernières nouvelles, dix ont été remises en liberté samedi après-midi et 32 sont encore gardées à vue pour exploitation.

Grâce aux gendarmes et militaires venus en renfort d'Edéa, un certain Sigui Ngaf Kreo, agent de sécurité que les vandales s'apprêtaient à passer à tabac dans les plantations, aura la vie sauve.

Déterminés à en découdre avec les agents de sécurité qu'ils accusent d'avoir ôté la vie à leur frère, ils s'arment de gourdins, haches, machettes et vont incendier et piller les maisons d'habitation des vigiles, agressant au passage chaque gardien rencontré.

De part et d'autre, des groupuscules d'hommes et de femmes sont encore préoccupés par le sujet : la localité vient d'être le théâtre d'un soulèvement sanglant qui a fait deux morts, onze blessés graves et d'énormes dégâts matériels. Dans un domicile au V2 b, six femmes à la mine triste tiennent compagnie à une quinquagénaire éplorée.

