Afrique du Sud: Nouveau virage radical de Zuma sur la redistribution des terres

Alors pourquoi ce durcissement des propos du chef de l'Etat ? Les analystes politiques notent que plus Jacob Zuma est en difficulté, plus il a recours à une rhétorique populiste à l'instar de son voisin le président Robert Mugabe.

La semaine dernière, le chef de l'Etat est passé à la vitesse supérieure, promettant un audit de la terre et une modification de la Constitution pour permettre une expropriation sans aucune compensation financière. Des propos qui ont surpris. Pas plus tard que la semaine dernière, le chef du groupe ANC au Parlement réaffirmait l'opposition de son parti à toute expropriation sans compensation.

Le président Jacob Zuma promet la réforme agraire depuis son arrivée au pouvoir il y a huit ans. Certes l'actuelle réforme, basée sur le principe du vendeur et acheteur consentant, n'est pas un succès, en raison notamment du trop faible nombre de vendeurs et des prix trop élevés.

