Burkina Faso: FESPACO 2017 - « Félicité » d'Alain Gomis obtient l'Etalon d'or de Yennenga

Les lampions de la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) se sont éteints dans la soirée du 4 mars 2017, au Palais des sports de Ouaga 2000. C'est le Sénégalais Alain Gomis qui a remporté, pour la 2e fois, le titre le plus convoité, l'Etalon d'Or de Yennenga, avec son film : «Félicité».

Appoline Traoré du Burkina Faso, n'a pas été classée parmi les 3 premiers prix les plus convoités, mais elle s'en est sortie avec trois prix d'une valeur de 27 millions de F CFA, alors que l'Etalon d'Or de Yennenga est à 20 millions de F CFA.

L'Etalon d'Or de Yennenga a été conjointement remis, pour la première fois dans l'histoire du FESPACO, par le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, et son homologue ivoirien, Alassane Dramane Ouattara.

La cérémonie de remise a connu la présence effective de la Secrétaire générale de la Francophonie, Mikäelle Jean.

Les rideaux de la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) se sont refermés le 4 mars 2017, au Palais des sports de Ouaga 2000. Le cinéaste sénégalais, Alain Gomis, a remporté le prix le plus convoité, l'Etalon d'Or de Yennenga.

Il devient le 2e réalisateur, après Souleymane Cissé, à remporter deux fois le grand prix, puisqu'il l'avait déjà remporté en 2013.

L'Etalon d'argent revient au réalisateur Béninois, Sylvestre Amoussou, avec son film « L'orage africain, un continent sous influence». l'Etalon de Bronze a, quant à lui, été remporté par le marocain Said Khallaf, avec son film « A mile in my shoes » .

Les efforts de Apolline Traoré du Burkina Faso, ont été récompensés. Elle s'en est sortie avec des prix intermédiaires d'une valeur de 27 millions de F CFA, avec son film fiction long métrage « Frontière ».

Il s'agit du prix Félix Houphouët Boigny, d'une valeur de 10 millions de F CFA, le prix de l'intégration de la CEDEAO, d'une valeur de 15 millions de F CFA et le prix Paul Robeson d'une valeur de 2 millions de F CFA.

Plus de 100 kg de bronze, d'argent et d'or

Mais avant la remise de ces prix, c'est une grande cérémonie qui a permis aux acteurs du 7e art de se dire au revoir et prendre rendez-vous pour la 26e édition en 2019, qui marquera aussi le cinquantenaire de la biennale du cinéma africain.

Dès 14 h, le Palais des sports de Ouaga 2000 a été pris d'assaut par les festivaliers et la population ouagalaise, alors que la cérémonie de clôture était prévue pour 16h. Une importante présence policière et militaire était visible aux alentours du palais.

Les visiteurs étaient « fouillés » et passaient entre les portiques de détection de métaux avant d'avoir accès à l'intérieur de la bâtisse. Une fois à l'intérieur, ils avaient le plaisir de voir, sur scène, des artistes du Burkina et du Mali se succéder pour tenir le public en haleine.

A partir de 15h, c'était au tour des officiels, ministres, ambassadeurs en poste au Burkina, députés et autres personnalités, et les invités du FESPACO, de faire leur entrée. Quelques minutes plus tard, c'est à la secrétaire générale de la Francophonie, Mikäelle Jean, de faire son entrée au Palais des sports de Ouaga 2000.

C'est à 15 h 30 mn que les deux présidents, Roch Marc Christian du Burkina Faso et Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire ont fait leur entrée. La cérémonie pouvait commencer.

Alors, les artistes se succèdent de nouveau sur le podium pour rendre la fête du cinéma africain plus belle. Ainsi, Greg, Amity Méria du Burkina, Djénéba Seck du Mali, se sont succédés sur le podium.

Entre une prestation d'artistes-chanteurs et une autre, les lauréats des prix intermédiaires sont invités à les recevoir. C'est après tout cela que la cérémonie de remise du prix le plus convoité du cinéma africain, est intervenue.

135 millions de F CFA ont été mobilisés pour les prix du palmarès

L'instant est solennel ! Le générique du FESPACO retentit ! Il attire toutes les attentions vers le podium où était installé, depuis un instant, le président du jury de la catégorie Long métrage, le Marocain Nourredine Saïl. Chacun voulait vite découvrir le visage de celui qui allait succéder au Marocain Hicham Ayouch, vainqueur de l'Etalon d'or de Yennenga 2015.

Plusieurs hôtesses, toutes habillées en pagne frappé du logo du FESPACO, se déploient le long du tapis rouge jusqu'à quelques mètres des deux présidents. Une femme sort, à la manière des griottes, fait les éloges du président Alassane Ouattara en langue Bambara.

Son micro la lâche, mais elle n'abandonne pas pour autant ce qu'elle avait si bien commencé. Elle prend le micro du maître de cérémonie et poursuit ses éloges.

Après, c'est un autre, un jeune homme, tout de blanc vêtu, qui sort à son tour avec un flûte. Il manie avec dextérité l'instrument musical en avançant doucement vers les deux présidents. Puis recule progressivement.

Les deux présidents se lèvent et vont sur le podium. Ils y trouvent l'heureux réalisateur du jour, le vainqueur de la 25e édition du FESPACO, accompagné de son co-producteur, Oumar Sall. Auparavent, le président du jury, le Marocain Nourredine Saïl, avait salué « la qualité du sujet, la puissance et la rigueur extraordinaire de la technique ».

En recevant son prix, le réalisateur a rendu hommage aux réalisateurs disparus, à savoir le Guinéen Cheick Fantamadi Camara, auteur de « Il va pleuvoir sur Conakry » et le jeune réalisateur Burkinabè, parti très tôt selon lui, Adama Zallé. Alain Gomis a également eu une pensée à l'endroit de Idrissa Ouédraogo, « pour son aide ».

Après avoir reçu son prix, Alain Gomis a dédié son trophée aux jeunes réalisateurs africains qui se battent pour faire bouger le cinéma africain.

Pour lui, le cinéma africain est un peu en danger. « Il faut lutter pour notre indépendance », a-t-il lancé, en pointant la problématique du financement du film africain.

« L'Afrique doit financer son cinéma, excellence Messieurs les présidents. 0n ne peut pas développer un pays sans sa culture et pour cela, il faut des sociétés de production fortes dans vos pays, parce qu'il s'agit d'une économie du cinéma », a repris Oumar Sall, coproducteur du film lauréat, « Félicité ».

Le FESPACO 2017, selon le délégué général du Festival, Ardiouma Soma, ce sont 150 séances de projection pour plus de 165 films en huit jours. 135 millions de F CFA ont été mobilisés pour les prix du palmarès officiel et les prix spéciaux.

Plus de 100 kg de bronze, d'argent et d'or décernés aux réalisateurs et collaborateurs techniques et artistiques sous forme de trophées.

Et cela montre, selon Ardiouma Soma, la grandeur d'un festival qui s'apprête à fêter ses 50 ans en 2019. Signalons que Félicité a également été primé « ours d'argent » à la Berlinale.