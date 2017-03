Gabon: Une unité de conservation des produits de pêche Omboué au village Idjembo

L'agence onusienne vient appuyer les efforts des populations et des décideurs locaux. Cet apport s'intègre les objectifs de développement durable dont l'élimination de l'extrême pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde.

Durant 6 mois, Art Gold va assister techniquement et financièrement l'association Union pour le développement du canton Ngowé. L'entretien et l'organisation de cette structure exigent un plan de renforcement de capacités, le PNUD l'envisage.

Cette inauguration vient contredire les sceptiques qui ne vendaient plus cher le projet. Deux ans d'impatience née d'une longue attente du démarrage des activités de l'unité de pêcherie des activistes du canton Ngowé dans le département d'Etimboué. Le PNUD via le programme ARTGOLD met en marche un aspect du contenu du plan de développement local dudit département.

Le 04 mars courant, dans le cadre de ses activités en appui au gouvernement gabonais, le programme Art Gold (Appui aux réseaux territoriaux de gouvernance locale et de développement) né d'un partenariat PNUD/Etat, a inauguré et remis officiellement l'unité de conservation et de transformation des produits halieutiques au village Idjembo à plus de 60 km d'Omboué, le chef-lieu du département d'Etimboué.

