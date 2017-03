Algérie: Les législatives, une évaluation du professionnalisme des médias

Le futur siège comportera un studio pour la diffusion des programmes, un autre pour la production, une salle pour le montage et deux autres pour la rédaction, ainsi que d'autres installations techniques et administratives.

Auparavant, le ministre, accompagné des directeurs généraux de l'APS, de l'ENTV, de l'CNRS et de TDA, respectivement Abdelhamid Kacha, Toufik Khelladi, Chaabane Lounakel et Chawki Sahnine, a procédé à la pose de la première pierre du nouveau siège de "Radio Mostaganem", sis au niveau de la cité "5 juillet 1962".

Il a également insisté sur la nécessité, pour les chargés de la communication, de répondre aux sollicitations des citoyens et de mettre à la disposition des journalistes des informations vérifiées et crédibles.

Il est à rappeler que les trois conventions, signées entre la wilaya de Mostaganem (Administration locale) et l'Université "Abdelhamid Ben Badis" portent sur la formation des chargés de la communication, alors que celles signées par la wilaya, Radio Mostaganem et la station régionale d'Oran de la télévision nationale concernent la prise en charge de stages pratiques.

"A l'issue de cette échéance, nous jugerons si ces médias ont fait preuve de professionnalisme et de responsabilité, loin de l'injure, de la diffamation et de l'invective", a-t-il ajouté.

"Les prochaines élections législatives seront un véritable test pour la presse algérienne et pour les chaînes de télévision dotées de bureaux agrées et non agrées", a déclaré le ministre, lors d'un point de presse, à l'issue d'une cérémonie de signature de trois conventions concernant la formation des chargés de la communication des collectivités locales et des directions de l'exécutif de la wilaya de Mostaganem.

Mostaganem — Le ministre de la Communication, Hamid Grine, a estimé lundi à Mostaganem, que les prochaines législatives constitueront une occasion pour savoir si "la liberté d'expression, responsable et professionnelle, loin de l'injure, la diffamation et l'invective, a été atteinte".

