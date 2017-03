Sénégal: Tournée économique - Macky Sall lance un programme d'assainissement pour dix villes

D'un coût de 70 milliards de fcfa, dont 10 milliards sur financement de la BOAD, le programme d'assainissement des 10 villes va toucher trois millions de sénégalais et contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations en éliminant les maladies liées au manque d'hygiène et d'assainissement. Ce programme va contribuer à créer des emplois et de la richesse additionnelle.

Dans le cadre de la tournée économique dans le Nord, Le Président de la République, Macky Sall, a procédé ce dimanche 05 mars 2017, au lancement du programme d'assainissement des dix (10) villes (Louga - Saint-Louis - Matam - Tivaouane - Kaolack - Tambacounda - Touba - Rufisque - Pikine et Dakar), et à celui de la troisième phase du volet hydraulique du PUDC, à Louga.

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.