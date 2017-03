Afrique: Journée internationale de la femme - Des progrès qui cachent mal de nombreux défis

Les lampions de la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de… Plus »

C'est pourquoi le 8 mars doit être une occasion de réflexion pour discuter de comment lever ces obstacles. L'information et la sensibilisation doivent s'accompagner d'engagements. Encore une fois, ce sont les femmes qui doivent se battre et il sied que la législation les accompagne.

C'est donc à juste titre que le Burkina Faso se penche sur la question de la responsabilité des communautés dans la lutte contre l'exclusion sociale des femmes. Comme on peut le constater, le combat à mener est difficile et diversifié.

Une autre réalité est que les femmes sont beaucoup plus utilisées comme « bétail électoral » par les politiques en ce sens qu'elles sont assez sollicitées quand vient l'heure des élections et font l'objet de discrimination au moment de la répartition du gâteau.

Il se trouve qu'elle est la plus frappée par l'analphabétisme et la pauvreté, parce qu'elle ne bénéficie pas des mêmes facilités que la gent masculine en ce qui concerne les conditions d'accès aux micro-crédits lui permettant de mener des activités génératrices de revenus.

Commémorée donc chaque année à partir du 08 mars 1910 soit plus d'un siècle, la journée de la femme porte, de nos jours, des fruits en demi-teinte. Certes, de plus en plus les contraintes socioculturelles qui pèsent sur l'autre «moitié du ciel» s'estompent.

