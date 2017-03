Cameroun: Crise anglophone.Paul Biya met Philémon Yang en mission

Le premier ministre parviendra-t-il à convaincre les parents d’élèves à surpasser la peur qui les anime et envoyer leurs enfants à l'école ?

Le premier ministre chef du gouvernement est annoncé ce lundi 6 mars 2017 à Bamenda. Philémon Yang va tenir une réunion élargie avec les parents d’élèves, les propriétaires des établissements scolaires privés laïcs et confessionnels, les proviseurs et directeurs des lycées et Ces, Cetic, les enseignants, les leaders syndicaux, les Fons, etc.

Cette rencontre qui a pour cadre le palais des congrès de Bamenda, vise à rechercher l'astuce la plus plausible pour convaincre les uns et les autres à la reprise effective des cours dans la région du Nord-ouest et par extension le Sud-ouest.

Le Pm qui serra accompagné des élites Rdpc, va faire feu de tout bois pour obtenir des différents intervenants dans le secteur de l'éducation un redéploiement tous azimuts afin de sauver l'année scolaire et académique en cours.

Déjà jeudi dernier, parents d’élèves, propriétaires et/ou dirigeants des établissements scolaires privés et publics, ainsi que les syndicalistes se sont retrouvés à la salle de conférence des services du gouverneur du Nord-Ouest.

Objectif, cogiter sur les pesanteurs qui plombent le démarrage effectif des cours dans la région après la suspension du mot d'ordre de grève par les leaders syndicaux.

On retiendra de cette assise que si les propriétaires des établissements scolaires privés rechignent à ouvrir leurs portes c'est parce qu'ils ont peur de voir leurs infrastructures vandalisées par des hommes sans foi ni loi.

Les parents d’élèves sont animés par la peur de voir leurs progénitures attaquées ou kidnappées sur le chemin de l'école ou même à l'école.

Une raison battue en brèche par le gouverneur du Nord-ouest pour qui le dispositif sécuritaire déployé actuellement rassure. C'est dire si personne ne saurait avoir peur.

Au terme de cette rencontre, les parties prenantes ont pris l'engagement de vaincre la peur de l'inconnu qui les anime et de reprendre du service mardi 7 mars 2017.

L'arrivée du Pm ce jour vise à encourager les uns et les autres pour une reprise effective des cours demain mardi. Cette fois-ci sera-t-elle la bonne ? L'espoir est permis.

Le chef du gouvernement va pendant son séjour qui prend fin vendredi faire le tour des 7 départements que compte le Nord-ouest.

Il sera porteur du même message : la reprise des cours. L'éducation étant un droit fondamental qu'on ne saurait compromettre.

Aussi entend-il inviter la population à ne plus prêter attention à la désobéissance civile lancée depuis janvier dernier par des Camerounais de la diaspora regroupés au sein du consortium.

