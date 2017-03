Cameroun: Emeran Atangana Eteme - « Le rapport n'est pas destiné au public »

Des altercations ont fait deux morts, une dizaine de blessés graves et 42 personnes gardées à vue… Plus »

Aucun. La spécificité de chaque catégorie d'enquête résulte des intentions de l'autorité l'ayant ordonné. La commission d'enquête du 21 octobre 2016 avait pour mission de déterminer les causes de l'accident ferroviaire d'Eseka, proposer des mesures visant à limiter les risques de survenance d'une telle catastrophe à l'avenir, établir les responsabilités y afférentes, évaluer la gestion de cette catastrophe, l'assistance aux victimes et faire toutes propositions pertinentes y afférentes. On suppose que ces directives présidentielles ont été respectées par la commission. Cette dernière agirait « ultra petita » (au-delà de l'objet demandé) si elle destinait son rapport au public. De plus, en menant leurs investigations, les commissaires peuvent découvrir des faits délictueux, des dysfonctionnements administratifs ou techniques, des défaillances individuelles. Les sanctions, s'il y a lieu, sont infligées à la demande de l'autorité qui a commis l'enquête.

Cette commission d'enquête mise sur pied par le chef de l'Etat n'était pas indépendante du moment où elle est créé par une autorité administrative. Elle relève de cette autorité. Elle lui rend compte à titre exclusif. S'agissant de son fonctionnement, elle procède par des auditions et par la recherche de l'information sur place et sur pièce tout en veillant à obtenir tous les renseignements de nature à faciliter sa mission. La commission est habilitée à se faire communiquer tout document de service, à l'exception de ceux revêtant un caractère secret-défense.

