Congo-Kinshasa: Bruno Tshibala déclaré « auto-exclu » de l'Udps

Il faut rester uni et soudé au sein du Rassemblement, pour que l'alternance soit une réalité au terme de cette courte transition », avait-il déclaré. Un appel et un engagement qui n'a pas tenu en l'espace d'un mois.

En pleines tourmentes et fragilisé par la disparition de son leader, le premier parti d'opposition en RDC s'enfonce encore un peu plus dans la crise.

« Par sa participation à cette funeste réunion, ce haut cadre du parti a accordé une caution morale à un acte de haute trahison tendant à remettre en cause le leadership au sein de l'Udps et du Rassemblement », a encore accusé le communiqué avant d'annoncer l'auto-exclusion et les mesures interdisant Bruno Tshibala d'utiliser la dénomination, les insignes et le logo du parti, ni de parler au nom de l'Udps.

La cause est entendue. « Bruno Tshibala s'est auto-exclu de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) », a constaté le secrétaire général du parti d'Etienne Tshisekedi Jean-Marc Kabund dans un communiqué lu samedi 4 mars au siège du parti à Limete.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.