Mauritanie: Le Directeur général de l'agence Tadamoun inaugure des infrastructures en Assaba

Le Directeur général de l'Agence nationale de lutte contre les séquelles de l'esclavage, de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté (Tadamoun), Me Hamdi Ould Mahjoub, a procédé, samedi soir, en compagnie, du wali de l'Assaba, M. Mohamed El Hacen Ould Mohamed Saad, à l'inauguration d'un collège dans la ville de Hamod relevant de la moughataa de Kankossa et un point de santé dans le village de Lemzeimit de la commune de Legrane (moughattaa de Kiffa).

Le point de santé d'une enveloppe financière de 27 millions d'ouguiyas sur fonds propres de l'Agence Tadamoun comporte une salle de consultations, deux autres de soins prénataux et ambulatoires et une chambre d'hospitalisation ainsi qu'une pharmacie et un magasin.

Le directeur général de l'Agence Tadamoun a passé en revue devant les populations de ces localités le programme de développement que met en oeuvre son institution, insistant sur la nécessité de la maintenance de ces infrastructures vitales.

Il a indiqué que la politique de l'Etat, conformément aux instructions du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, fait du citoyen l'objectif principal du développement.

Pour leur part, les habitants des villages bénéficiaires de ces réalisations ont salué tous ces efforts visant à améliorer leurs conditions de vie tout en demandant encore davantage d'infrastructures de ce genre.