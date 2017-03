Mauritanie: La CUN commémore le 59ème anniversaire de la fondation de la ville de Nouakchott

La cérémonie s'est déroulée en présence du wali de Nouakchott Nord, M. Zayed Ledhan Ould Vall Emou, des walis adjoints des wilayas de Nouakchott Ouest et Sud et des maires des 9 communes de la capitale.

Un film documentaire intitulé " histoire d'une ville " relatant le choix de l'emplacement de la capitale, la pose de sa première pierre et les premières étapes de son évolution a été également projeté et commenté par le Directeur des Archives nationales M. Mohamed Moctar Ould Sidi Mohamed

Ce 59ème anniversaire, célébré en collaboration avec la Direction des archives nationales, a été marqué par une série d'activités dont une exposition de photos retraçant les différentes étapes de l'évolution de la capitale du pays, des chefs d'état et de gouvernement de la Mauritanie, des noms des rues et des monnaies utilisées depuis l'ère des mourabitounes à nos jours.

