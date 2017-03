Burundi: Malaria - Déni d'une crise par le gouvernement burundais

Espérons qu'il n'y aura pas de manif le week-end prochain contre la malaria, comme c'est le cas quand il s'agit des rapports sur les droits de l'Homme, et les résolutions des Nations Unies. Les gens ont besoin d'être soignés. Nothing else !

Mais la réponse la plus décisive et contre toute attente est son refus de parler d'«épidémie du paludisme ». Est-ce parce que la qualification elle-même aurait pour conséquence de faire recours aux aides internationales ?

Selon le rapport de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) rendu public le 27 janvier 2017, plus de 7.800.000 de cas de paludisme (soit près du double par rapport à 2014) et 3774 de décès ont été recensés en 2016.

Pas question pour le ministère de la Santé publique et de lutte contre le VIH/SIDA. Pour notre contributeur Honoré Mahoro (pseudo), c'est un déni des faits et des chiffres qui suscite beaucoup d'interrogations.

