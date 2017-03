Burundi: Le prêt-bourse, une mesure venue à point nommé

Un décret présidentiel rendu public le 16 février 2017 annonce que le Burundi est passé des bourses généralisées à des prêt-bourses. Pour le blogueur Fridolin Nzambimana, étudiant burundais évoluant à l'étranger, cette réforme est la bienvenue, mais doit être suivie d'une série de mesures conséquentes.

Ce sera dorénavant un prêt. Remboursable. Parce qu'il fallait bien que cela arrive un jour. Janvière Ndirahisha, ministre de l'Education, semble décidée à réussir là où Joseph Butore et Julien Nimubona avaient échoué : remodeler l'engagement qui lie l'étudiant à l'Etat.

La réforme récemment engagée par le gouvernement visant la gestion et l'octroi des bourses d'études et de stages avait tardé même si en vérité elle était partiellement appliquée depuis 2013 surtout sur les étudiants boursiers évoluant à l'étranger.

Le décret n'est que surprise aux étudiants évoluant sur le territoire national et manifestement, il ne plaît pas aux honorables poilissimes (étudiants de l'Université du Burundi).

Les dynamiques de protestation et de dénonciation ne vont pas tarder car les milieux estudiantins se sentent envahis par une « réforme injuste ».

Très bientôt, avant même que la commission mise en place ne puisse émettre des propositions à ce sujet, ils vont sans doute contester un décret de nature à « décourager et à diviser les étudiants ». Et ils se trouveront des arguments en bétons pour justifier leur démarche.

Mauvaise conception de la bourse

Jusqu'à présent, les étudiants avaient une conception plus ou moins idéalisée de la bourse, gratuite depuis les années 90 pour les étudiants admis à l'université, mais que le gouvernement veut transformer en un prêt remboursable. Il s'agissait d'une assistance financière.

Et non un salaire. C'est une motivation. Un encouragement. Et non un dû. Son importance dans la vie quotidienne des étudiants surtout venant de l'intérieur du Burundi est bien entendu capitale. La preuve : son retard était souvent l'une des causes majeures des grèves répétitives.

Disons les choses telles qu'elles sont : le niveau de vie de bon nombre de familles burundaises n'est pas à leur permettre de s'occuper entièrement de l'éducation supérieure de leurs enfants.

Et cette bourse était devenue le seul et unique rempart qui permettait aux étudiants venant des milieux défavorisés à survivre dans un Bujumbura où les prix des produits de base coûtent les yeux de la tête.

Une réforme qui se doit d'être profonde

Le décret est signé et la commission mise en place. Désormais la bourse d'études et de stages sera un prêt remboursable à la fin des études. C'est certes une étape importante dans la responsabilisation des jeunes mais il revêt aussi un certain nombre de points flous.

S'il n'est pas accompagné par une série d'autres mesures complémentaires, la réforme risque de rater son objectif. En effet, il est connu de tous que terminer les études ne signifie nécessairement pas trouver un job.

Paie qui peut ! Et sans boulot, qui remboursera ? Le gouvernement devra s'investir beaucoup dans la création des emplois et/ou dans la facilitation à l'accès des zones entrepreneuriales pour les nouveaux lauréats qui ont un esprit vif d'entreprendre et d'innover.

Dans tous les cas, avant d'aller loin, espérons que les zones d'ombre seront levées par les propositions qui seront émises par la commission établie.

Et comme Janvière Ndirahisha disait : « On ne demandera pas à l'étudiant de rembourser les frais tant qu'il n'aura pas eu un job ». C'est un peu ça. Et c'est déjà un pas.