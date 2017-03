Gabon: Congo - La Banque mondiale octroie 60 milliards de FCFA pour un projet d'agriculture commerciale au Congo

Le chargé de projet de la Banque mondiale, Amadou Oumar Ba, a expliqué qu'il s'agissait d'une évaluation technique que sa délégation a menée depuis un an dans certaines localités pilotes, à savoir Pointe-Noire, le Kouilou (sud), les Plateaux (centre), la Cuvette et la Sangha (nord).

Libreville — La Banque mondiale va octroyer au Congo 60 milliards de FCFA pour les activités du projet d'appui à l'agriculture commerciale, dont le coût initial est estimé à 200 milliards FCFA, a-t-on appris lundi auprès du ministère congolais de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche.Une mission d'évaluation conduite par la Banque mondiale sur les coûts et les différentes activités du projet d'appui à l'agriculture commerciale vient de présenter ses conclusions au ministre congolais de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, Henri Djombo.

Copyright © 2017 Infos Plus Gabon. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.