Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi légitimés par la CENCO

Il a, à la même occasion, promis d'œuvrer pour la cohésion du Rassemblement en ce moment crucial de l'histoire politique de la République. Félix Tshisekedi a demandé à tous les acteurs du Rassemblement de se dépasser pour obtenir l'application urgente de l'accord de Saint Sylvestre, véritable testament politique de son défunt chef de file et unique cadre légal pour sortir la République Démocratique du Congo de la crise politique actuelle causée par la non organisation des élections dans les délais constitutionnels.

Désignés respectivement président du Rassemblement et du Conseil des Sages de cette méga plate-forme de l'opposition, Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi ont reçu la bénédiction de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO).

