Ile Maurice: Kavita Neethalia - «Je me sens persécutée parce que je suis une femme»

La semaine dernière, deux conseillers du village vous ont accusée de harcèlement. Qu'avez-vous ressenti ?

Je suis très blessée car ils n'ont pas dit la vérité. Cela m'a beaucoup affectée, tout comme ma famille. C'est moi qui suis victime de harcèlement et de discrimination. Ces deux conseillers m'empêchent de faire mon travail.

Et ils vous ont traitée d'incompétente...

Écoutez, j'ai été élue par les habitants du village. Cela signifie que les habitants m'apprécient. Ces deux individus sont au conseil depuis plus de dix ans, comme ils l'ont dit eux-mêmes. Mais demandez aux habitants quels gros projets ces deux conseillers ont réalisés au village.

Je ne suis là que depuis deux ans et je suis fière de mon bilan. Plusieurs rues ont été asphaltées et des drains ont été aménagés. Le plus grand projet reste, cependant, le bâtiment pour abriter le village hall.

Une somme de Rs 2 millions avait déjà été allouée à ce projet et récemment, grâce à des négociations, cette somme a été ramenée à Rs 7 millions. Et les démarches vont bon train. Alors, qui sont les réels incompétents ?

À quand remontent ces tiraillements entre les deux conseillers et vous ?

À 2012. C'était pendant la campagne pour les élections villageoises. La situation s'est envenimée après l'élection de notre équipe.

Les deux conseillers digèrent mal le fait qu'une femme soit la représentante du conseil de district, d'autant plus que je suis très appréciée pour mon travail.

Au début de l'année, j'ai porté plainte à la police car ils ont fait circuler un tract diffamatoire à mon égard dans lequel figuraient des éléments que seuls les membres du conseil peuvent savoir.

Je me sens persécutée. Souvent, ils me suivent quand lors de mes rencontres au conseil de district pour savoir ce qui se dit.

Quand ils assistent à une réunion du conseil, ils passent leur temps à m'insulter et à m'humilier. L'année dernière, l'un d'eux m'a même suivie chez mon dentiste. Ce n'est pas facile pour ma famille et moi (avec une voix tremblante).

Donc vous pensez que vous êtes victime de harcèlement car vous êtes une femme ?

Oui, sans aucun doute. Avant, il n'y avait que des hommes au conseil et il n'y a jamais eu de problème.

Je demande à ces deux conseillers de me laisser faire mon travail et surtout de me laisser terminer mon mandat.

Si je suis incompétente, les habitants sont là pour me juger et me sanctionner. Je le répète, j'ai été élue par les habitants.