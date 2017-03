Ile Maurice: Un faux message d'avertissement circule sur les réseaux sociaux

Un message faisant état d'un nouveau mode opératoire des voleurs circule sur Facebook depuis le dimanche 5 mars 2017. Il indique aussi que le Central Criminal Investigation Department met la population en garde.

Cependant, un policier a affirmé à l'express ce lundi matin que le message est faux. Il conseille aux Mauriciens ne pas s'alarmer et surtout de ne plus propager cette fausse nouvelle.

Le message se lit comme suit: «*WARNING:* If you wake up in the middle of the night to find that your outside taps are running, *DO NOT GO OUTSIDE* to turn them off! Robbers are now using that to get unsuspecting victims to open their doors so that they can attack them. Be safe out there. (Source: CID Headquarters) Kindly spread the word.» Des internautes de différents pays ont aussi partagé ce message.

«Je ne sais pas dans quel but certaines personnes ont fait cette blague de mauvais goût. Mais on peut affirmer aux gens que c'est une fausse nouvelle», insiste le policier.

Une vidéo montrant un couple en pleins ébats fait le buzz

Outre les fausses nouvelles, des clips pornographiques font le tour les réseaux sociaux. Après Gat en octobre 2016 et Dem A Fraid il y a quelques jours, cette fois-ci circule une vidéo où on aperçoit un couple en pleins ébats dans la nature.

D'une durée de 20 secondes, elle a été baptisée Kevin car on y entend le nom du jeune homme. À dimanche, la police n'avait reçu aucune plainte.

Selon l'article 46 de l'Information and Communication Technologies Act, toute personne ayant utilisé un appareil de communication ou un réseau social pour transmettre des messages, images ou vidéos à caractère obscène risque jusqu'à cinq ans de prison et une amende atteignant Rs 1 million.