Thiès — Les participants à la 14ème édition du Forum islamique pour la paix, tenu samedi et dimanche à Thiès, préconisent une "synergie de toutes les forces du monde musulman" pour lutter contre le terrorisme.

Il s'agit de remédier à la situation confuse à propos de la compréhension des vraies valeurs enseignées par l'islam, a expliqué le président de l'Union de la jeunesse musulmane du Sénégal (UJMS), Ameth Saloum Dieng, à la clôture de la 14ème édition du Forum islamique pour la paix.

Parmi ces valeurs véhiculées par la religion musulmane, il a entre autres cité le pardon, la mesure, l'équilibre, l'amour, le respect mutuel des croyances et la propagation de la paix entre tous les êtres humains.

Ce sont autant de facteurs qui concourent à la paix et la stabilité du monde, a estimé le président de l'UJMS, à l'issue du forum qui a planché sur le thème : "Ensemble au service de la paix et du dialogue, pour un avenir meilleur".

Selon lui, la Déclaration de Thiès, fruit de cette rencontre, insiste sur l'implication de tous les acteurs, les Etats, les organisations non gouvernementales, les savants et les guides religieux, afin qu'ils jouent leur rôle en propageant le message divin de la paix et de l'unité.

Les médias sont également invités à s'impliquer fortement dans la diffusion et la propagation du message universel de l'islam, pour la préservation du patrimoine islamique authentique, afin que les peuples puissent en tirer profit.

Selon lui, les participants au forum se sont engagés à mettre sur pied une association panafricaine, dénommée "Forum islamo-africain pour la lutte contre le terrorisme".

De son côté, l'ambassadeur de la Palestine à Dakar, Safwat Ibraghith, se félicite de la tenue du forum sur la paix, dans un monde confronté à des bouleversements qui mettent en péril la stabilité de plusieurs pays.

Selon lui, l'exemple des principes de solidarité inter- islamiques entre la Palestine et le Sénégal doit faire tâche et être suivi par les autres pays du monde islamique, "afin que la culture de la paix et de la justice prennent le dessus sur l'intolérance et la violence".